Fête des Patriotes : ce qui est ouvert ou fermé à Ottawa et Gatineau

La Journée nationale des patriotes au Québec et la fête de la Reine ailleurs au Canada entraînent plusieurs changements d’horaires à Ottawa et Gatineau ce lundi 18 mai. Transports en commun, centres commerciaux, bibliothèques ou encore services municipaux : plusieurs établissements fonctionnent selon un horaire spécial, tandis que d’autres ferment exceptionnellement leurs portes.

Du côté du transport en commun, les autobus d’OC Transpo ainsi que les lignes 1, 2 et 4 de l’O-Train circulent selon l’horaire du dimanche. Certains services, comme le circuit rural Bus-o-emplettes 301, sont toutefois suspendus pour la journée. À Gatineau, la Société de transport de l’Outaouais applique également un horaire de fin de semaine, tandis que les lignes fixes de Transcollines ne sont pas en service.

Les centres commerciaux demeurent largement accessibles malgré le jour férié. Le centre Rideau, Bayshore, Place d’Orléans ou encore St-Laurent accueillent les visiteurs avec des horaires réduits. À Gatineau, les Promenades Gatineau, les Galeries d’Aylmer et les Galeries de Hull maintiennent leurs horaires habituels. Certaines épiceries pourraient cependant fermer exceptionnellement, obligeant les consommateurs à vérifier les horaires avant de se déplacer.

Les succursales de la SAQ ainsi que les magasins de la SQDC restent ouverts au Québec. En Ontario, certaines boutiques de la LCBO ouvrent entre 10 h et 18 h selon les secteurs.

Plusieurs institutions culturelles ferment leurs portes pour la journée. Les bibliothèques municipales d’Ottawa et de Gatineau sont notamment fermées, tout comme certains espaces culturels et galeries municipales. En revanche, plusieurs grands musées nationaux demeurent accessibles, dont le Musée canadien de l’histoire, le Musée canadien de la guerre ou encore le Musée des beaux-arts du Canada.

Concernant les services municipaux, Ottawa suspend la collecte des déchets et du recyclage pour la journée, avec un décalage du calendrier pour le reste de la semaine. À Gatineau, les collectes sont maintenues normalement. Les centres de services municipaux ainsi que les hôtels de ville restent fermés dans les deux municipalités, tandis que les lignes d’urgence 311 demeurent disponibles pour les demandes prioritaires.

Les autorités municipales recommandent enfin aux citoyens de consulter les sites officiels des différents services avant tout déplacement, plusieurs installations sportives et communautaires appliquant des horaires adaptés pour cette journée fériée.