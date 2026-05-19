CGI et Posti accélèrent la communication omnicanale avec l’IA en Finlande

CGI et Posti renforcent leur partenariat stratégique autour des solutions de communication omnicanale avec un nouvel accord de huit ans destiné à accélérer la transformation numérique des échanges entre entreprises et clients en Finlande et dans les pays baltes.

Cette collaboration couvre désormais l’ensemble de la chaîne de valeur des communications, de l’impression à la distribution en passant par les canaux numériques. Les deux groupes souhaitent offrir aux organisations une gestion centralisée des échanges afin d’améliorer la fiabilité des livraisons, la portée des communications et la maîtrise des coûts dans un contexte de diversification des usages numériques.

Le partenariat inclut également le développement de nouvelles solutions basées sur l’intelligence artificielle autour de la plateforme OmaPosti, utilisée par environ 2,7 millions de personnes en Finlande. Cette plateforme permet notamment de consulter, traiter et archiver des documents numériques depuis un même espace sécurisé.

Selon les deux entreprises, cette approche vise à améliorer l’expérience client grâce à des communications plus ciblées et plus adaptées aux préférences des utilisateurs. Les messages peuvent ainsi être transmis via les canaux privilégiés des destinataires tout en offrant davantage de visibilité et de mesure aux organisations.

CGI souligne par ailleurs son rôle dans l’écosystème numérique finlandais, avec près de 500 millions de messages numériques et 19 millions de lettres papier traités chaque année via ses systèmes. Le groupe entend renforcer l’intégration de ses services avec ceux de Posti afin d’accélérer l’innovation et le développement de solutions de communication basées sur l’IA.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les principaux acteurs mondiaux du conseil en technologies de l’information et en management. De son côté, Posti opère dans les services de livraison, de logistique et de gestion de commandes en Finlande, en Suède et dans les pays baltes, avec des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions carbone.