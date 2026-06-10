Québec : nouveaux permis de travail pour les conjoints de candidats à l’immigration

Les autorités canadiennes poursuivent l’adaptation de leurs mesures d’immigration afin de répondre aux besoins du marché du travail québécois. Ottawa vient d’annoncer un élargissement d’un dispositif temporaire destiné aux travailleurs étrangers temporaires engagés dans un processus de résidence permanente au Québec, en y intégrant désormais leurs époux et conjoints de fait.

Cette mesure concerne les candidats inscrits au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), dont le permis de travail arrive à échéance avant que les autorités québécoises ne rendent une décision sur leur demande de sélection permanente. Depuis mars 2026, ces travailleurs pouvaient déjà obtenir un nouveau permis de travail afin d’éviter une interruption de leur statut et de leur activité professionnelle.

Le gouvernement fédéral a décidé d’étendre ce mécanisme aux membres de leur famille immédiate. Les conjoints admissibles pourront désormais demander un permis de travail ouvert, leur permettant de travailler pour l’employeur de leur choix pendant l’attente du traitement du dossier principal.

Pour bénéficier de cette disposition, les conjoints doivent disposer d’un statut de résident temporaire valide au moment de la demande ou avoir perdu ce statut depuis moins de 90 jours. Ils doivent également être officiellement inclus dans la demande de sélection permanente déposée auprès des autorités québécoises dans le cadre du PSTQ.

Cette évolution vise à limiter les impacts administratifs et financiers que peuvent rencontrer les familles pendant les délais de traitement des demandes d’immigration permanente. Ottawa souligne également que cette décision contribuera à maintenir davantage de travailleurs actifs au sein de l’économie québécoise, dans un contexte où plusieurs secteurs continuent de faire face à des pénuries de main-d’œuvre.

La mesure s’adresse principalement aux conjoints de travailleurs titulaires d’un permis de travail fermé. Les personnes bénéficiant déjà de permis ouverts liés à d’autres programmes, notamment les permis de travail postdiplôme, ne sont pas visées par ce dispositif.

Valable jusqu’au 31 décembre 2026, cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement canadien d’assurer une transition plus fluide vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers déjà intégrés au marché du travail québécois. En facilitant le maintien de l’emploi des demandeurs et de leurs familles, les autorités espèrent renforcer la stabilité économique et sociale des nouveaux arrivants tout en répondant aux besoins croissants des employeurs de la province.