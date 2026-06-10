Le Maroc rejoint le programme Artemis et renforce ses ambitions spatiales

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie scientifique et technologique en intégrant officiellement le programme Artemis, l’initiative internationale pilotée par la NASA dédiée à l’exploration de la Lune et, à terme, de Mars. Cette adhésion place le Royaume parmi les pays engagés dans la définition des futures règles de coopération spatiale à l’échelle mondiale.

La signature des Accords Artemis par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, fait du Maroc le premier pays d’Afrique du Nord à rejoindre cette coalition internationale. Le Royaume devient ainsi le 64e État signataire de ce cadre de coopération destiné à promouvoir une exploration spatiale pacifique, transparente et durable.

Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives pour l’écosystème scientifique marocain. Les universités, centres de recherche et entreprises spécialisées dans les technologies spatiales pourront bénéficier d’opportunités accrues de coopération internationale, notamment dans les domaines de l’observation de la Terre, de la télédétection, de l’analyse des données spatiales et des futures missions lunaires. Le Centre royal de télédétection spatiale pourrait notamment renforcer ses partenariats avec plusieurs institutions internationales engagées dans le programme.

Au-delà de la dimension scientifique, cette adhésion s’inscrit dans une dynamique plus large de montée en puissance du Maroc dans les secteurs à forte valeur technologique. Le Royaume poursuit depuis plusieurs années une politique de diversification de ses compétences industrielles, allant de l’aéronautique aux technologies avancées, avec l’objectif de renforcer son attractivité auprès des investisseurs et des partenaires internationaux.

Les Accords Artemis reposent sur plusieurs principes fondamentaux, parmi lesquels la transparence des activités spatiales, le partage des découvertes scientifiques, l’assistance mutuelle entre les partenaires ainsi que la réduction des débris spatiaux. Les signataires s’engagent également à favoriser une utilisation responsable de l’espace dans le respect du droit international.

Sur le plan géopolitique, cette intégration témoigne également du renforcement de la coopération stratégique entre Rabat et Washington. Dans un contexte marqué par une compétition croissante entre les grandes puissances dans le domaine spatial, le Maroc consolide son positionnement comme partenaire régional de premier plan dans les secteurs de l’innovation, de la recherche et des technologies du futur.