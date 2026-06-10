Québec : le PSTQ freiné par des retards informatiques

Le principal programme d’immigration économique du Québec rencontre déjà des difficultés techniques avant même son déploiement complet. Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), appelé à jouer un rôle central dans la sélection des futurs immigrants, fait face à des retards informatiques et à une hausse significative de ses coûts de développement.

Selon des informations relayées par les médias québécois, le gouvernement a dû autoriser un financement supplémentaire de 3,5 millions de dollars pour poursuivre la mise en place de la plateforme numérique du programme. Le budget total du projet dépasse désormais les 13 millions de dollars, alors qu’il avait initialement été évalué à 9,8 millions.

Présenté comme l’un des piliers de la réforme de l’immigration économique québécoise, le PSTQ doit permettre de mieux adapter la sélection des candidats aux besoins du marché du travail, aux réalités régionales ainsi qu’aux critères linguistiques et professionnels recherchés par la province.

Toutefois, le développement de l’outil numérique chargé de gérer les demandes progresse moins rapidement que prévu. Certaines fonctionnalités essentielles sont déjà opérationnelles, notamment le dépôt et le traitement des dossiers, mais plusieurs modules plus complexes restent en cours de développement. Les autorités québécoises visent désormais une mise en œuvre complète en mars 2027.

Cette situation suscite des interrogations chez de nombreux travailleurs étrangers déjà établis au Québec. Pour ces candidats, les délais administratifs peuvent avoir des conséquences directes sur leur statut, leur permis de travail et leur projet d’établissement à long terme.

Le contexte est d’autant plus sensible que la réforme intervient après les controverses entourant la suspension du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui avait provoqué de vives réactions parmi les travailleurs temporaires et les diplômés internationaux souhaitant obtenir la résidence permanente.

Les autorités assurent que les retards techniques n’affecteront pas le traitement des demandes déjà déposées. Néanmoins, le gouvernement devra convaincre les candidats, les employeurs et les régions qui dépendent de la main-d’œuvre étrangère que le PSTQ pourra atteindre ses objectifs tout en garantissant des procédures efficaces et prévisibles.

Pour le Québec, l’enjeu dépasse désormais la simple réussite d’un projet informatique. Il s’agit de démontrer que sa nouvelle stratégie d’immigration économique peut répondre aux besoins du marché du travail tout en offrant un parcours clair et fiable aux futurs résidents permanents.