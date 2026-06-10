Le maillot du Maroc séduit la presse américaine avant le Mondial 2026

À quelques heures du lancement de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Maroc attire déjà l’attention bien au-delà des terrains. Cette fois, ce n’est ni une performance sportive ni un résultat qui fait parler des Lions de l’Atlas, mais leur nouvelle tenue officielle.

Le quotidien américain The New York Times a intégré le maillot domicile de la sélection marocaine dans son classement des cinq plus belles tuniques du tournoi. Une distinction qui place le Maroc aux côtés de grandes nations du football mondial et confirme l’intérêt grandissant porté à l’image de la sélection nationale.

Le média américain met particulièrement en avant l’esthétique générale du maillot, soulignant l’originalité de son col ainsi que la qualité de ses finitions. Les références aux motifs traditionnels marocains ont également retenu l’attention des observateurs, qui y voient un équilibre réussi entre héritage culturel et design contemporain.

Cette reconnaissance intervient alors que les équipementiers sportifs multiplient les créations destinées à marquer les grandes compétitions internationales. Pour le Maroc, le choix a été fait de valoriser des éléments inspirés du patrimoine national afin d’offrir une identité visuelle forte à l’équipe nationale. Les broderies et ornements qui ont inspiré le design figurent parmi les symboles les plus emblématiques de l’artisanat marocain.

Dans le classement publié par le journal américain, le Ghana occupe la première place, devant plusieurs sélections majeures du football mondial. La présence du Maroc dans ce top 5 témoigne de la visibilité acquise par les Lions de l’Atlas sur la scène internationale depuis leurs récentes performances lors des grandes compétitions.

Cette mise en lumière intervient également à un moment stratégique pour la sélection nationale. Les hommes de Mohamed Ouahbi s’apprêtent à entamer leur campagne mondiale avec un premier choc face au Brésil le 13 juin au MetLife Stadium du New Jersey. Le Maroc poursuivra ensuite son parcours contre l’Écosse à Boston avant de clôturer la phase de groupes face à Haïti à Atlanta.

Au-delà de l’aspect sportif, cette distinction illustre la manière dont l’identité culturelle marocaine continue de rayonner à travers les événements internationaux. Dans un tournoi suivi par des milliards de téléspectateurs, le maillot des Lions de l’Atlas s’impose déjà comme l’un des symboles visuels les plus remarqués de cette édition 2026.