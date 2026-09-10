ActualitésMaroc

Houda Chafil prend la tête de la Banque de l’Entreprise & Immobilier de CIH Bank

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Houda Chafil franchit une nouvelle étape au sein de CIH Bank. Arrivée en septembre 2025 comme directrice générale adjointe, elle est désormais nommée directrice générale déléguée en charge de la Banque de l’Entreprise & Immobilier.

Cette évolution renforce son rôle dans les activités liées au financement des entreprises et au secteur immobilier, deux segments importants pour la stratégie de développement de CIH Bank. Elle devra notamment accompagner les principaux projets de croissance du groupe et contribuer à l’évolution de son offre destinée aux acteurs économiques.

La nomination s’inscrit dans la continuité de ses fonctions exercées depuis un an. Son passage au sein de la direction générale adjointe lui avait déjà permis de travailler sur les problématiques liées à ce périmètre, avant d’en prendre désormais la responsabilité à un niveau exécutif élargi.

Son profil repose sur une longue expérience dans la finance, la gestion d’actifs et la gouvernance. Avant de rejoindre CIH Bank, Houda Chafil occupait le poste de directrice du Pôle Ressources et Finance du Groupe CDG. Elle y intervenait notamment sur les questions de financement, de stratégie ESG et de pilotage financier consolidé d’un portefeuille comprenant plus d’une centaine d’entités.

Son parcours comprend également une longue expérience à la tête de Maghreb Titrisation, entreprise qu’elle a dirigée pendant plus de dix ans. Durant cette période, elle a participé au développement de la titrisation au Maroc, un mécanisme devenu un outil important pour la mobilisation et la structuration des financements.

Diplômée de l’École Hassania des Travaux Publics, elle détient également un MBA en Finance, Stratégie et Management de l’École des Ponts Business School ainsi qu’un certificat d’administrateur de l’Institut Marocain des Administrateurs.

Avec plus de 25 ans d’expérience professionnelle, dont un début de carrière dans le secteur bancaire avant son arrivée au Groupe CDG, Houda Chafil dispose ainsi d’un parcours qui combine finance, investissement, transformation des actifs et gouvernance.

À la tête de la Banque de l’Entreprise & Immobilier, son nouveau mandat intervient alors que les banques marocaines cherchent à renforcer leur accompagnement des entreprises et à adapter leurs solutions de financement aux transformations du marché immobilier et aux nouveaux enjeux de compétitivité et de durabilité.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

inwi Brings Young Moroccan Creators Into Its Advertising Strategy

inwi Brings Young Moroccan Creators Into Its Advertising Strategy

10/09/2026
inwi is opening a new channel for young Moroccan creative talent to influence the telecom operator’s advertising. In Casablanca, the company announced the three winners of the first edition of “The Next Ad,” a national competition designed to turn emerging creators into contributors to real brand campaigns. Oussama Bensghir, Younes El Mendery and Rayan El […]
ONCF Prepares AI-Powered Rail Security Network for 2030

ONCF Prepares AI-Powered Rail Security Network for 2030

10/09/2026
Morocco’s railway expansion is prompting the ONCF to rethink how security will be managed across its growing network. The National Railway Office has launched a 1.08 million dirham tender to design a nationwide framework combining video surveillance, artificial intelligence and centralized monitoring by 2030. The contract is focused on consulting and project-management assistance rather than […]
Houda Chafil Takes Charge of CIH Bank’s Corporate and Real Estate Banking

Houda Chafil Takes Charge of CIH Bank’s Corporate and Real Estate Banking

10/09/2026
Houda Chafil is taking on a broader leadership role at CIH Bank, where she has been appointed Deputy Managing Director in charge of the Corporate & Real Estate Banking division. She joined CIH Bank in September 2025 as Deputy Managing Director, already overseeing the same strategic area. Her latest appointment further strengthens her position within […]

Article précédent
Kamik choisit Montréal pour son expansion industrielle durable
Article suivant
ONCF prépare un dispositif national de vidéosurveillance dopé à l’IA pour 2030

Articles similaires

Mondial de basketball en fauteuil roulant : le Maroc battu par le Canada pour ses débuts

Mondial de basketball en fauteuil roulant : le Maroc...

Le Maroc a commencé son parcours au Championnat du monde de basketball en fauteuil roulant par une...
Le commerce entre le Maroc et trois provinces canadiennes s’envole en 2026

Le commerce entre le Maroc et trois provinces canadiennes...

Les échanges commerciaux entre le Maroc et trois provinces canadiennes connaissent une progression spectaculaire en 2026. Entre...
ONCF prépare un dispositif national de vidéosurveillance dopé à l’IA pour 2030

ONCF prépare un dispositif national de vidéosurveillance dopé à...

L’ONCF veut faire évoluer en profondeur son dispositif de sûreté à mesure que le réseau ferroviaire marocain...