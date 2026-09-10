Houda Chafil prend la tête de la Banque de l’Entreprise & Immobilier de CIH Bank

Houda Chafil franchit une nouvelle étape au sein de CIH Bank. Arrivée en septembre 2025 comme directrice générale adjointe, elle est désormais nommée directrice générale déléguée en charge de la Banque de l’Entreprise & Immobilier.

Cette évolution renforce son rôle dans les activités liées au financement des entreprises et au secteur immobilier, deux segments importants pour la stratégie de développement de CIH Bank. Elle devra notamment accompagner les principaux projets de croissance du groupe et contribuer à l’évolution de son offre destinée aux acteurs économiques.

La nomination s’inscrit dans la continuité de ses fonctions exercées depuis un an. Son passage au sein de la direction générale adjointe lui avait déjà permis de travailler sur les problématiques liées à ce périmètre, avant d’en prendre désormais la responsabilité à un niveau exécutif élargi.

Son profil repose sur une longue expérience dans la finance, la gestion d’actifs et la gouvernance. Avant de rejoindre CIH Bank, Houda Chafil occupait le poste de directrice du Pôle Ressources et Finance du Groupe CDG. Elle y intervenait notamment sur les questions de financement, de stratégie ESG et de pilotage financier consolidé d’un portefeuille comprenant plus d’une centaine d’entités.

Son parcours comprend également une longue expérience à la tête de Maghreb Titrisation, entreprise qu’elle a dirigée pendant plus de dix ans. Durant cette période, elle a participé au développement de la titrisation au Maroc, un mécanisme devenu un outil important pour la mobilisation et la structuration des financements.

Diplômée de l’École Hassania des Travaux Publics, elle détient également un MBA en Finance, Stratégie et Management de l’École des Ponts Business School ainsi qu’un certificat d’administrateur de l’Institut Marocain des Administrateurs.

Avec plus de 25 ans d’expérience professionnelle, dont un début de carrière dans le secteur bancaire avant son arrivée au Groupe CDG, Houda Chafil dispose ainsi d’un parcours qui combine finance, investissement, transformation des actifs et gouvernance.

À la tête de la Banque de l’Entreprise & Immobilier, son nouveau mandat intervient alors que les banques marocaines cherchent à renforcer leur accompagnement des entreprises et à adapter leurs solutions de financement aux transformations du marché immobilier et aux nouveaux enjeux de compétitivité et de durabilité.