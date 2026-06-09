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Mondial 2026: l’espoir renaît pour Abdessamad Ezzalzouli

Par Rédaction

L’inquiétude suscitée par la blessure d’Abdessamad Ezzalzouli pourrait finalement laisser place à l’optimisme. Alors que plusieurs médias évoquaient un possible forfait pour la Coupe du monde 2026, les premières évaluations médicales au sein de la sélection marocaine laissent entrevoir un scénario plus favorable.

Selon des informations concordantes, le staff médical des Équipe du Maroc de football poursuit les examens afin de déterminer avec précision la nature de la blessure contractée par l’ailier marocain. L’objectif est d’établir un programme de soins susceptible de lui permettre de retrouver la compétition dans les meilleurs délais.

Les médecins cherchent notamment à écarter toute lésion ou déchirure du ligament interne du genou. Si les examens confirment qu’il s’agit d’une simple entorse sans atteinte grave des structures ligamentaires, le délai de récupération pourrait être compris entre dix jours et deux semaines.

Cette hypothèse entretient l’espoir d’un retour rapide du joueur. La durée séparant les rencontres de phase de groupes constitue en effet un facteur favorable. Le Maroc dispose de plusieurs jours entre ses différents matchs, ce qui pourrait offrir à Ezzalzouli le temps nécessaire pour récupérer et réintégrer progressivement le groupe.

Le staff technique attend désormais les résultats définitifs des examens médicaux avant de prendre une décision concernant sa participation aux prochaines rencontres face à l’Écosse et à Haïti. La possibilité de le voir disputer une partie du tournoi demeure donc ouverte.

À quelques jours du début de la compétition, la Fédération royale marocaine de football devrait prochainement communiquer officiellement sur l’état de santé du joueur. Une annonce particulièrement attendue par les supporters marocains, tant Ezzalzouli représente un élément important dans les options offensives de la sélection nationale pour ce Mondial 2026.

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