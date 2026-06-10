Le Maroc renforce sa place parmi les principaux partenaires africains du Canada

Le commerce entre le Maroc et le Canada a poursuivi sa progression en 2025, atteignant près de 3,3 milliards de dollars canadiens d’échanges de marchandises. Cette performance confirme la position du Royaume parmi les partenaires africains les plus importants d’Ottawa, dans un contexte où les échanges commerciaux entre le Canada et l’Afrique ont atteint un niveau historique de 18,7 milliards de dollars.

Selon les données publiées par Affaires mondiales Canada, les exportations canadiennes vers le Maroc se sont élevées à 900 millions de dollars, enregistrant une hausse de 10,5 % sur un an. Dans le même temps, les importations canadiennes en provenance du Royaume ont atteint 2,4 milliards de dollars, en progression de 2,8 %, illustrant l’importance croissante du marché marocain dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes.

Le Maroc figure ainsi parmi les principaux partenaires commerciaux africains du Canada. Si l’Algérie conserve la première place en Afrique du Nord avec 1,6 milliard de dollars d’exportations canadiennes et 3,6 milliards de dollars d’importations, le Royaume se distingue par des flux commerciaux soutenus dans les deux sens, reflétant une relation économique plus diversifiée.

Cette évolution s’inscrit dans une année exceptionnelle pour le commerce Canada-Afrique. Les échanges bilatéraux de marchandises entre Ottawa et le continent ont progressé de 22,5 % en 2025 pour atteindre un record historique. Les importations canadiennes depuis l’Afrique ont bondi de 25,3 % à 11,9 milliards de dollars, tandis que les exportations vers les marchés africains ont augmenté de 18 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars.

Les exportations canadiennes vers l’Afrique ont notamment été stimulées par la hausse des ventes de blé, de véhicules automobiles et d’aéronefs. Le Nigeria et l’Algérie figurent parmi les marchés ayant enregistré les plus fortes progressions. De leur côté, les importations canadiennes ont été soutenues par l’augmentation des achats d’or en provenance d’Afrique du Sud et de Mauritanie, ainsi que par la croissance des importations de cacao depuis la Côte d’Ivoire.

Au-delà du continent africain, le Canada a poursuivi sa stratégie de diversification commerciale en 2025. Alors que les échanges avec les États-Unis ont reculé de 4,8 %, Ottawa a enregistré des records commerciaux avec l’Afrique, l’Europe, l’Asie centrale, l’Indo-Pacifique ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes. Les autorités canadiennes attribuent cette réorientation à l’évolution de la politique commerciale américaine, qui a poussé le pays à renforcer ses liens avec de nouveaux marchés.