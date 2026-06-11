Mondial 2026 : le suspense reste entier pour Aguerd et Ezzalzouli

L’incertitude continue de planer autour de deux cadres des Lions de l’Atlas à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les noms de Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli ont disparu de la liste actualisée des joueurs marocains enregistrés auprès de la FIFA, alimentant immédiatement les spéculations sur un éventuel forfait des deux internationaux.

Selon les informations obtenues par Médias24, la situation n’est toutefois pas encore définitivement tranchée. Malgré leur absence de la liste provisoire publiée par l’instance mondiale, les deux joueurs conservent une chance de réintégrer le groupe du Maroc si le staff médical donne son feu vert dans les prochaines heures.

Dans la version mise à jour de l’effectif marocain, Aguerd et Ezzalzouli ont été remplacés par Marwane Saâdane et Amine Sbaï, deux joueurs occupant respectivement les mêmes postes de défenseur central et d’ailier. Cette modification a immédiatement été interprétée comme la confirmation d’un forfait, mais les décisions médicales finales ne seraient pas encore arrêtées.

Le cas d’Abdessamad Ezzalzouli reste particulièrement suivi. L’ailier marocain souffre d’une blessure au genou droit contractée lors du match amical disputé contre la Norvège le 7 juin. De nouveaux examens médicaux doivent être réalisés afin d’évaluer précisément son état physique. Le verdict définitif est attendu dans les prochaines heures.

Du côté de Nayef Aguerd, l’inquiétude est également présente. Le défenseur central, devenu l’un des leaders de l’arrière-garde marocaine au fil des années, n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le début du mois de mars. Une blessure à l’aine, aggravée au cours de la saison, a nécessité une intervention chirurgicale et retardé son retour à la compétition.

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi avait anticipé cette éventualité en conservant Marwane Saâdane dans le groupe élargi afin de disposer d’une solution de remplacement en cas d’indisponibilité de l’ancien joueur du Stade Rennais.

À ce stade, aucune décision irrévocable n’a été prise. Le règlement permet encore au Maroc de modifier son effectif avant l’échéance fixée par la FIFA. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour savoir si Aguerd et Ezzalzouli pourront participer à leur deuxième Coupe du monde consécutive après l’épopée historique du Qatar, où les Lions de l’Atlas avaient atteint les demi-finales.

Pour le staff marocain comme pour les supporters, l’attente se poursuit avant un verdict médical qui pourrait peser lourd dans les ambitions du Royaume lors du Mondial 2026.