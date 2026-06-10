Le Canada plaide pour accueillir l’arbitre somalien Omar Artan au Mondial 2026

L’avenir de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan à la Coupe du monde 2026 reste incertain après son refus d’entrée sur le territoire américain. Considéré comme l’un des meilleurs officiels africains de sa génération, il devait devenir le premier arbitre somalien à diriger des rencontres lors d’une phase finale du Mondial, avant que son parcours ne soit brutalement interrompu à son arrivée à l’aéroport de Miami.

Cette situation a rapidement suscité des réactions au Canada, pays coorganisateur de la compétition avec les États-Unis et le Mexique. Plusieurs responsables politiques canadiens ont exprimé leur volonté de voir l’arbitre poursuivre sa mission depuis le territoire canadien. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a notamment proposé que l’officiel somalien soit affecté aux rencontres prévues à Vancouver, affirmant qu’il y serait accueilli avec les honneurs.

À Toronto, la mairesse Olivia Chow a également indiqué vouloir prendre contact avec FIFA afin d’examiner la possibilité de désigner Omar Artan sur les matchs programmés au BMO Field.

Malgré ces initiatives, les perspectives demeurent très limitées. La FIFA a en effet centralisé l’ensemble du programme de préparation des arbitres à Miami. Les séminaires techniques, les entraînements physiques et les évaluations obligatoires y sont organisés avant le début du tournoi. Sans accès au territoire américain, l’arbitre somalien ne peut participer à ce processus indispensable à sa validation pour la compétition.

L’instance mondiale du football a rappelé qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir sur les politiques migratoires appliquées par les pays hôtes. Dans ces conditions, Omar Artan ne pourra ni suivre la préparation officielle ni être désigné pour arbitrer des rencontres de la Coupe du monde 2026, malgré le soutien affiché par plusieurs responsables canadiens.

Cette affaire met en lumière les défis administratifs auxquels peuvent être confrontés certains acteurs du football international à l’approche d’un événement planétaire organisé conjointement par plusieurs pays. Elle soulève également des interrogations sur l’impact des règles d’immigration sur le déroulement des grandes compétitions sportives mondiales.