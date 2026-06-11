Le Canada voit le Maroc capable de faire tomber le Brésil au Mondial 2026

Le Maroc aborde la Coupe du monde 2026 avec un statut qui ne cesse de grandir sur la scène internationale. À quelques heures du coup d’envoi du tournoi organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les Lions de l’Atlas continuent de susciter le respect bien au-delà des frontières africaines.

Dans une analyse consacrée à la phase de groupes du Mondial, Radio Canada a salué le potentiel de la sélection marocaine, estimant que l’équipe dirigée par Mohamed Ouahbi possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Le média canadien est même allé plus loin en affirmant que le Maroc pouvait battre n’importe quel adversaire engagé dans la compétition. « Ne soyez pas surpris si le Maroc parvient à vaincre le Brésil », souligne l’analyse, mettant en avant la capacité des Lions de l’Atlas à créer la surprise face aux favoris du tournoi.

Cette confiance s’appuie notamment sur le parcours historique réalisé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Maroc avait alors marqué l’histoire du football africain et arabe en atteignant les demi-finales, éliminant successivement plusieurs grandes nations européennes avant de terminer à la quatrième place.

Pour cette édition 2026, le Royaume évoluera dans un groupe particulièrement relevé. Les Lions de l’Atlas devront affronter le Brésil, l’Écosse et Haïti lors de la phase de groupes. Un défi de taille qui pourrait rapidement mesurer les ambitions marocaines dans la compétition.

Le Mondial 2026 inaugure également un nouveau format avec 48 équipes participantes, contre 32 lors des éditions précédentes. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes réparties entre les trois pays organisateurs, avec un total record de 104 rencontres au programme.

Après avoir surpris le monde au Qatar, le Maroc se présente cette fois comme une sélection attendue, observée et respectée. Une situation nouvelle qui témoigne du changement de dimension des Lions de l’Atlas sur la scène internationale.