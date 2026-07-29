Marrakech accueille le premier Consulat honoraire du Kazakhstan

Marrakech renforce son rôle diplomatique sur la scène internationale avec l’ouverture officielle du Consulat honoraire de la République du Kazakhstan. Cette nouvelle représentation, dirigée par Younes Essassi en qualité de Consul honoraire, illustre la volonté des deux pays d’intensifier leur coopération économique, institutionnelle et touristique.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée au sein du projet Les Villas d’Anfa Marrakech, situé à Chrifia, sur la route de Tassoultante. Elle a réuni de nombreuses personnalités marocaines et kazakhstanaises, parmi lesquelles Son Excellence Saulekul Sailaukyzy, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc, ainsi que des représentants des autorités locales, du Conseil régional Marrakech-Safi, du Conseil communal de Marrakech, de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région et plusieurs acteurs du monde économique et diplomatique.

La nomination de Younes Essassi, président-directeur général et fondateur d’Anfa Realties Group, à la tête de cette représentation traduit la confiance accordée à un entrepreneur reconnu pour accompagner le développement des relations entre le Maroc et le Kazakhstan. Son rôle consistera notamment à représenter les intérêts du Kazakhstan dans la région de Marrakech, à assister les ressortissants kazakhstanais et à favoriser les échanges entre les institutions et les entreprises des deux pays.

L’ouverture de ce Consulat honoraire intervient dans un contexte de rapprochement continu entre Rabat et Astana. Les relations diplomatiques, établies en 1992, ont connu une accélération ces dernières années avec l’ouverture de l’ambassade du Kazakhstan à Rabat en 2020, la mise en place d’une exemption réciproque de visa pour les séjours de courte durée entrée en vigueur en 2025, ainsi que la création d’un Conseil d’affaires destiné à stimuler les investissements et les partenariats économiques.

Grâce à sa position stratégique et à son attractivité internationale, Marrakech constitue un point d’ancrage privilégié pour développer les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre les deux pays. Le nouveau Consulat honoraire entend ainsi accompagner les investisseurs, encourager les initiatives de coopération et faciliter les contacts entre les acteurs publics et privés marocains et kazakhstanais.

Installé au sein du projet immobilier Les Villas d’Anfa Marrakech, le Consulat honoraire travaillera en étroite coordination avec l’Ambassade de la République du Kazakhstan au Maroc afin de promouvoir les intérêts communs et de soutenir les nouvelles opportunités de partenariat entre les deux nations. Cette implantation marque une étape supplémentaire dans le renforcement des relations bilatérales et confirme l’intérêt croissant du Kazakhstan pour le développement de sa présence au Maroc.