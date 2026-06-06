Le Maroc séduit davantage de voyageurs en 2026

Le tourisme marocain poursuit sa progression en 2026 avec plus de 7,7 millions de visiteurs enregistrés à fin mai, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Cette performance représente une hausse de 7 % par rapport à la même période de 2025, confirmant la dynamique positive observée depuis le début de l’année.

Le seul mois de mai a permis au Royaume d’accueillir 1,7 million de touristes, soit une augmentation de 13 % comparativement à mai 2025. Cette évolution témoigne du maintien de l’attractivité du Maroc sur les marchés internationaux, dans un contexte où la concurrence entre destinations touristiques reste particulièrement soutenue.

Ces résultats s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à renforcer la position du Maroc comme destination de référence. Les autorités misent notamment sur le développement de la connectivité aérienne, l’enrichissement de l’offre touristique et l’amélioration de l’expérience des visiteurs afin de soutenir une croissance durable du secteur.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que les performances enregistrées depuis le début de l’année confirment la pertinence de cette stratégie. Selon elle, l’investissement simultané dans les infrastructures, les services et l’accessibilité contribue à renforcer l’attractivité du Royaume auprès des voyageurs du monde entier.

Le secteur touristique demeure l’un des principaux moteurs de l’économie nationale, générant des recettes importantes en devises et soutenant des milliers d’emplois directs et indirects. Cette nouvelle progression intervient alors que plusieurs destinations marocaines poursuivent leurs efforts de diversification de l’offre, du tourisme balnéaire au tourisme d’affaires, en passant par les expériences culturelles et naturelles.

Avec plus de 7,7 millions d’arrivées enregistrées en seulement cinq mois, le Maroc confirme ainsi sa capacité à attirer un nombre croissant de visiteurs et à consolider sa place parmi les destinations les plus dynamiques de la région.