Agadir lance une mission internationale en ophtalmologie

Le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI d’Agadir accueille depuis lundi la quatrième édition d’une mission médico-chirurgicale humanitaire dédiée à l’ophtalmologie, une initiative qui permettra à des centaines de patients de bénéficier de traitements spécialisés tout en favorisant le transfert d’expertise médicale au Maroc.

Organisée par le service d’ophtalmologie du CHU en partenariat avec plusieurs associations marocaines et internationales, dont l’Association Volontaires du Maroc, la Fondation du Sud, l’Association Ad-Diaa pour la préservation de la vue et le Kremer Eye Center des États-Unis, cette opération se déroule jusqu’au 11 juin au profit de patients nécessitant des interventions complexes.

La mission réunit des spécialistes reconnus venus des États-Unis, du Canada, de la Roumanie et de la République dominicaine. Les équipes médicales mobilisées interviennent dans plusieurs domaines de haute spécialisation, notamment la chirurgie de la rétine et du vitré, les opérations de la cataracte, le traitement du glaucome, la chirurgie reconstructrice de l’œil et des paupières, les interventions réfractives destinées à corriger les fortes myopies ainsi que les greffes de cornée.

Plus de 200 interventions chirurgicales sont programmées durant cette campagne, offrant à de nombreux patients un accès à des soins parfois difficiles à obtenir en raison de leur niveau de spécialisation ou de leur coût.

Au-delà de l’aspect médical, cette initiative revêt également une dimension académique importante. Un programme de formation accompagne la mission à travers l’organisation de conférences scientifiques, d’ateliers pratiques et de séances d’échange entre experts internationaux, ophtalmologistes marocains et médecins résidents. L’objectif est de renforcer les compétences nationales et d’encourager le partage des dernières avancées dans le domaine de la santé visuelle.

À travers cette nouvelle édition, le CHU Mohammed VI d’Agadir confirme son rôle de pôle médical de référence dans la région de Souss-Massa et son engagement en faveur du développement des soins spécialisés. Cette coopération internationale contribue également à améliorer l’accès aux traitements ophtalmologiques avancés et à renforcer la qualité des services de santé proposés aux habitants de la région.