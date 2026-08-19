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Tanger Med lance une centrale solaire flottante géante

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Tanger Med franchit une nouvelle étape dans sa stratégie énergétique. Le complexe portuaire marocain vient de mettre en service une centrale photovoltaïque flottante de 13 MWc sur la retenue du barrage Oued Rmel.

L’installation s’étend sur environ huit hectares et rassemble plus de 22.000 panneaux solaires. Elle devrait produire près de 20 GWh d’électricité renouvelable chaque année.

Cette production permettra de couvrir une partie des besoins énergétiques du complexe Tanger Med. Le projet vise surtout à réduire progressivement l’empreinte carbone des activités portuaires.

La centrale se distingue également par son implantation sur l’eau. Trois îlots photovoltaïques occupent une surface totale de 72.870 m².

Cette configuration répond aux contraintes particulières du site. Le niveau de la retenue peut notamment connaître d’importantes variations. Les équipements ont donc été conçus pour s’adapter à ces conditions.

Le projet a été lancé à la suite d’un appel d’offres initié en 2023 par Tanger Med Utilities. Sa réalisation a été confiée à un consortium dirigé par H2air PX, avec EnergyDesign, Seaflex et Profloating.

Au-delà de la production électrique, cette installation illustre le potentiel du solaire flottant au Maroc. La technologie permet d’exploiter des surfaces aquatiques sans mobiliser de terrains destinés à l’agriculture, à l’industrie ou à d’autres activités.

Pour Tanger Med, cette centrale constitue aussi un nouvel outil pour accompagner la transformation environnementale du port. Le complexe multiplie les initiatives visant à améliorer son efficacité énergétique et à accroître la part des énergies renouvelables.

Le choix du solaire flottant donne par ailleurs au Maroc une nouvelle référence dans le développement des infrastructures énergétiques sur les retenues d’eau. Avec ses 13 MWc, le site d’Oued Rmel s’impose comme une réalisation majeure à l’échelle africaine.

Cette capacité supplémentaire doit contribuer à renforcer la compétitivité énergétique de Tanger Med tout en accompagnant ses objectifs de décarbonation. Le port confirme ainsi son ambition de conjuguer croissance des activités logistiques et réduction de leur impact environnemental.

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