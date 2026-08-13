Gigalab mise sur une production africaine de tests de diagnostic

Gigalab veut faire du Maroc un acteur industriel dans le domaine du diagnostic médical. L’entreprise a lancé une unité dédiée à la fabrication de tests Covid-19, avec l’ambition de répondre au marché national et de développer des débouchés à l’export.

Selon son fondateur et PDG, Karim Zaher, le site industriel est capable de produire un test PCR ainsi que deux tests rapides. La capacité annoncée atteint jusqu’à 2 millions d’unités par mois pour chacun des tests. Elle pourrait toutefois évoluer selon les besoins du ministère de la Santé et la demande des marchés étrangers.

Le projet repose également sur un transfert de technologie depuis une entreprise coréenne spécialisée. Gigalab entend ainsi développer au Maroc une capacité industrielle dans un secteur jusque-là fortement dépendant des importations.

L’entreprise travaille avec le ministère de la Santé afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la commercialisation de ses produits dans les pharmacies marocaines. Le test salivaire rapide constitue notamment l’un des produits ciblés par cette démarche.

Karim Zaher estime que ce type de dépistage pourrait contribuer à faciliter l’accès aux tests. Il cite plusieurs pays, dont la France, la Corée, le Japon et l’Allemagne, où des tests salivaires rapides ont été rendus accessibles au grand public dans les pharmacies.

Une fois autorisé au Maroc, le test salivaire de Gigalab pourrait être proposé à un prix compris entre 80 et 100 dirhams. Son fabricant indique par ailleurs une durée de conservation pouvant atteindre deux ans lorsqu’il reste dans son emballage, avec une température de stockage comprise entre 2 °C et 30 °C.

Au-delà du Covid-19, l’enjeu pour Gigalab est surtout industriel. La création d’une capacité locale de fabrication de tests médicaux pourrait permettre au Maroc de renforcer son autonomie dans le diagnostic et de développer une offre destinée aux marchés africains.

L’entreprise présente ainsi cette unité comme une première étape vers une industrie africaine du diagnostic capable de produire localement et d’exporter des solutions répondant aux standards internationaux.