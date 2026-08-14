Le Maroc déroule face à la Bosnie en futsal

La sélection marocaine de futsal a frappé fort jeudi à Maâmoura. Les Lions de l’Atlas ont dominé la Bosnie-Herzégovine 6-0 lors d’un match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football.

Le Maroc a rapidement pris le contrôle des débats. Son efficacité offensive a permis aux hommes de la sélection nationale de creuser l’écart et de terminer la rencontre avec six buts inscrits.

Anas El Ayyane s’est particulièrement illustré avec un doublé. Anas Dahani, Soufiane Bourit, Mohamed Boulloh et Othmane Idrissi ont également trouvé le chemin des filets.

Cette large victoire intervient dans une phase importante de préparation pour le Maroc. La sélection nationale se prépare pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de futsal et profite de ces rencontres pour affiner ses automatismes.

Le staff marocain aura rapidement une nouvelle occasion d’évaluer son groupe. Un deuxième match amical contre la Bosnie-Herzégovine est programmé samedi.

Après ce premier succès sans encaisser le moindre but, le Maroc cherchera à confirmer sa solidité défensive et son efficacité offensive lors de cette deuxième confrontation.