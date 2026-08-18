Le Maroc dévoile ses traditions au cœur de Montréal

Le patrimoine marocain s’est invité au cœur de Montréal à l’occasion de la 16e édition du Festival Orientalys, organisée du 13 au 16 août. La participation du Royaume a misé sur la diversité culturelle pour créer un lien direct avec le public canadien.

Sous le thème « Maroc – Saveurs, Couleurs, Richesses », la présence marocaine a réuni plusieurs expressions du patrimoine national. Musique, costumes, traditions, artisanat, produits du terroir et savoir-faire ont été présentés durant quatre jours.

L’événement a notamment permis aux visiteurs de découvrir les rythmes et percussions marocains à travers des ateliers participatifs. Les produits du terroir ont également occupé une place importante, offrant une autre porte d’entrée vers la culture du Royaume.

Les traditions amazighes figuraient parmi les principales attractions. La présentation de la mariée amazighe marocaine a permis de mettre en scène des costumes traditionnels, des parures et différents gestes rituels liés à une tradition ancienne.

La participation marocaine a également accordé une place importante à la jeunesse. La chorale « Young Moroccan Voices », composée de jeunes Marocains vivant au Canada, a apporté une dimension intergénérationnelle au programme.

La musique a rythmé l’ensemble de la présence marocaine. L’artiste Fadia a proposé un répertoire mêlant chaâbi marocain et musique classique. Adam Elfoua, membre de Tarwa Oudaden, et la troupe Imdyazn se sont produits sur la Scène Médina.

Le programme musical comprenait également une prestation de DJ Sarhane autour du chaâbi marocain. Abdel Kadiri devait assurer le spectacle de clôture du rendez-vous.

Derrière cette programmation, l’objectif était de présenter un Maroc culturellement multiple. La manifestation a surtout permis de montrer comment les traditions peuvent être transmises hors du territoire national tout en restant accessibles aux nouvelles générations.

La participation marocaine était portée par l’association ANIR des Amazighs Marocains du Canada. Elle s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine marocain auprès de la diaspora et du public international.

Le Festival Orientalys constitue à ce titre une vitrine culturelle importante. Organisé à Montréal, il réunit chaque année plusieurs pays autour de la musique, des traditions, de l’artisanat et des expressions artistiques.