Le Canada accélère sur l’intelligence artificielle avec de nouveaux investissements

Le Canada veut renforcer sa position dans l’intelligence artificielle en misant sur la recherche, les partenariats internationaux et l’adoption des technologies par les entreprises. Lors de la conférence ALL IN 2026, organisée à Montréal, le gouvernement canadien a annoncé plusieurs initiatives destinées à développer un écosystème d’IA plus accessible, sécurisé et indépendant.

L’événement, porté par Scale AI, a réuni plus de 8 500 participants venus de plus de 50 pays. Chercheurs, investisseurs, entrepreneurs et responsables politiques ont échangé sur les perspectives de développement de l’intelligence artificielle.

La coopération avec l’Allemagne a occupé une place centrale dans les annonces de cette édition. Les deux pays prévoient notamment d’engager des investissements importants dans LoiZéro, un organisme montréalais spécialisé dans le développement d’une intelligence artificielle de pointe.

Le gouvernement canadien envisage d’investir 150 millions de dollars canadiens. L’Allemagne prévoit, de son côté, une contribution de 100 millions d’euros. Ces financements doivent soutenir la mise au point de systèmes d’IA conçus pour être fiables, transparents et sécurisés.

L’annonce a été faite par Evan Solomon, ministre canadien de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, aux côtés de Karsten Wildberger, ministre allemand de la Transformation numérique et de la Modernisation, et de Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de LoiZéro.

Une alliance pour développer une IA ouverte

La conférence a également permis de présenter un projet de consortium consacré à l’intelligence artificielle ouverte. Mila, Mozilla et Hypertec souhaitent mettre en place une initiative dirigée par des acteurs canadiens.

L’objectif consiste à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux outils d’intelligence artificielle. Le consortium entend également renforcer le contrôle des utilisateurs sur leurs technologies et leurs données.

Cette approche vise à réduire les obstacles liés au coût et à la complexité d’adoption des solutions d’IA. Elle pourrait notamment favoriser l’utilisation de technologies ouvertes dans différents secteurs économiques.

Le Canada et l’Allemagne renforcent leur coopération technologique

Mila et le Centre de recherche allemand pour l’intelligence artificielle ont annoncé un partenariat de recherche appliquée. Celui-ci doit favoriser la collaboration dans plusieurs domaines, notamment les systèmes sécurisés d’IA, l’intelligence artificielle ouverte, l’énergie intelligente et l’observation de la Terre.

Les deux pays ont également renforcé leur coopération dans le cadre de l’Alliance pour la souveraineté technologique. Evan Solomon et Karsten Wildberger ont coprésidé la première réunion de cette initiative.

Le partenariat porte sur l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et d’autres technologies considérées comme stratégiques. Il s’inscrit dans une volonté de développer des capacités technologiques communes et de soutenir la recherche internationale.

L’innovation au service des entreprises canadiennes

Le gouvernement canadien présente l’intelligence artificielle comme un levier de productivité et de compétitivité. Sa stratégie nationale « L’IA pour tous » prévoit de soutenir la recherche, la commercialisation et l’adoption de ces technologies.

Le pays cherche également à attirer les talents et les investissements internationaux. Son écosystème repose notamment sur des instituts de recherche, des entreprises innovantes et des acteurs technologiques spécialisés.

Avec les annonces de la conférence ALL IN 2026, Ottawa entend renforcer les conditions nécessaires au développement d’une IA fiable et responsable. Les investissements annoncés et les partenariats avec l’Allemagne doivent contribuer à consolider cette ambition.

L’événement confirme aussi la place accordée à la souveraineté technologique dans les stratégies canadiennes et européennes de développement de l’intelligence artificielle.