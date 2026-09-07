Attijariwafa bank accélère la modernisation de ses paiements internationaux

Attijariwafa bank poursuit la transformation de ses services dédiés aux transactions transfrontalières en rejoignant le Swift Payments Scheme. Cette initiative doit permettre à la banque d’améliorer progressivement la qualité des transferts internationaux proposés à ses clients, en misant notamment sur des opérations plus rapides, plus prévisibles et davantage transparentes.

Pour les particuliers comme pour les entreprises, les paiements internationaux représentent un enjeu important, notamment lorsqu’ils impliquent plusieurs établissements bancaires et différents corridors de paiement. La nouvelle adhésion d’Attijariwafa bank vise précisément à fluidifier cette expérience et à renforcer la visibilité sur le déroulement des opérations.

Cette évolution prolonge les investissements déjà engagés par le groupe dans les standards internationaux de paiement. En 2020, Attijariwafa bank avait ainsi été la première banque marocaine à obtenir la certification SWIFT gpi, une étape qui avait marqué son engagement en faveur d’un meilleur suivi des transferts internationaux.

L’intégration au Swift Payments Scheme ne se traduira toutefois pas par un changement immédiat et généralisé de l’ensemble des opérations. La banque travaille actuellement avec plusieurs grandes institutions financières internationales afin de mettre en place les prérequis techniques et fonctionnels nécessaires. Le déploiement doit ensuite s’effectuer progressivement au cours des prochains mois.

L’objectif affiché est d’étendre progressivement les bénéfices du dispositif à un nombre croissant de clients et de corridors de paiement. Pour Tarik Irrou, responsable Paiements Groupe chez Attijariwafa bank, cette démarche doit notamment apporter davantage d’anticipation, de transparence et de rapidité dans le traitement des paiements internationaux.

Pour la clientèle marocaine engagée dans des échanges avec l’étranger, l’enjeu dépasse ainsi la seule rapidité d’exécution. La prévisibilité des délais et la transparence du parcours de paiement constituent également des éléments déterminants pour les entreprises qui règlent leurs fournisseurs, encaissent des revenus à l’international ou effectuent régulièrement des transferts transfrontaliers.

Avec cette nouvelle étape, Attijariwafa bank entend donc renforcer son positionnement sur les flux financiers internationaux, en s’appuyant sur une infrastructure progressivement alignée avec les nouveaux standards de paiement portés par Swift.