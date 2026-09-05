Tourisme : le Maroc franchit un nouveau cap avec 14,1 millions de visiteurs à fin août

Le Maroc confirme l’accélération de son activité touristique. Le Royaume a enregistré 14,1 millions d’arrivées touristiques à fin août 2026, soit une progression de 4,5 % sur un an et près de 608.000 visiteurs supplémentaires.

La performance estivale constitue l’un des principaux moteurs de cette progression. Août 2026 a établi un nouveau record, avec plus de 2 millions de touristes accueillis en un seul mois, un niveau jamais atteint auparavant au Maroc. La fréquentation a augmenté de 3 % par rapport à août 2025.

Cette dynamique intervient alors que le secteur continue de bénéficier des mesures engagées dans le cadre de la Feuille de route 2023-2026. Selon la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, les investissements réalisés commencent à produire leurs effets sur la fréquentation mais également sur les retombées économiques et sociales du tourisme.

Au-delà du volume d’arrivées, le prochain défi sera celui de la répartition de cette croissance. Les autorités souhaitent que la progression touristique bénéficie davantage aux différentes régions du Royaume et à un éventail plus large de professionnels et d’acteurs locaux.

Avec cette progression enregistrée sur les huit premiers mois de l’année et un mois d’août particulièrement solide, le secteur s’installe ainsi sur une trajectoire favorable. Le niveau atteint à fin août place le Maroc en position de poursuivre sa dynamique touristique en 2026, tout en faisant de la diffusion des retombées vers les territoires un enjeu central pour la prochaine étape.