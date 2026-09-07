Dahua élargit son offre technologique avec une nouvelle génération de solutions intelligentes

Dahua Technology profite de l’IFA Berlin 2026 pour présenter une gamme élargie de solutions destinées à la sécurité, à l’habitat connecté et aux environnements professionnels. L’entreprise chinoise entend capitaliser sur son expertise dans l’imagerie, l’intelligence artificielle et les technologies de sécurité pour dépasser le seul marché de la vidéosurveillance.

Présentées à Berlin du 4 au 8 septembre, les nouveautés couvrent plusieurs usages : surveillance sans fil, protection contre les intrusions, interphonie vidéo, sécurité incendie et écrans. L’approche de Dahua repose sur une intégration plus poussée des différents équipements afin de proposer des dispositifs capables de fonctionner ensemble dans un même écosystème.

Parmi les principales nouveautés figure WITHS, une solution sans fil pensée pour simplifier l’installation des systèmes de sécurité. Compatible avec le Wi-Fi et la 4G, elle peut être pilotée via l’application DMSS et s’adapte aussi bien aux petites installations qu’à des déploiements plus importants gérés avec un NVR. Ses fonctions d’intelligence artificielle permettent notamment d’identifier des personnes, des animaux et des véhicules, mais aussi d’assurer le suivi automatique ou la reconnaissance faciale.

Dahua renforce parallèlement son dispositif anti-intrusion avec AirShield. La plateforme associe différents équipements de sécurité et utilise des technologies de communication sans fil pour transmettre les événements, mais également des images et de l’audio depuis les appareils compatibles. Elle peut en outre être intégrée à des installations existantes grâce à des modules d’extension, limitant ainsi les besoins de remplacement complet des équipements.

L’interphonie résidentielle constitue un autre axe important avec WizTalk. Cette gamme associe caméras haute résolution, fonctions d’IA et dispositifs de contrôle domestique. Certains modèles disposent notamment de configurations à double caméra et de fonctions de vision nocturne en couleur. Le système peut identifier plusieurs catégories d’objets ou de situations, comme les personnes, véhicules, colis et animaux domestiques.

La stratégie de Dahua ne se limite toutefois pas à la protection des bâtiments. L’entreprise présente également Wisualarm, destiné à la détection et à l’alerte incendie, avec des fonctions de détection précoce assistées par intelligence artificielle. Elle expose également des moniteurs destinés aux marchés résidentiel, professionnel et du jeu vidéo.

À travers cette diversification, Dahua cherche à faire évoluer son positionnement vers celui d’un fournisseur de technologies intelligentes capables de couvrir plusieurs dimensions d’un même environnement. La présence de solutions combinant connectivité, analyse par IA, surveillance et automatisation traduit cette volonté d’unifier progressivement les usages au sein d’écosystèmes plus intégrés.

L’IFA Berlin sert ainsi de vitrine à cette stratégie d’expansion. Les visiteurs ont pu découvrir les équipements à travers des démonstrations en direct et échanger avec les équipes de Dahua sur leurs applications et leurs possibilités de déploiement.