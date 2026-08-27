Marrakech Air Show 2026 : le Maroc attire les géants mondiaux de la défense

Le Marrakech Air Show 2026 s’annonce comme un rendez-vous majeur pour l’industrie aéronautique et de défense. Prévu du 7 au 10 octobre, le salon réunira à Marrakech plusieurs groupes internationaux de premier plan, confirmant le poids croissant du Maroc dans les échanges liés à l’aéronautique, à la défense et au spatial.

Parmi les entreprises annoncées figurent MBDA, Leonardo, General Atomics Aeronautical Systems, Bell, L3Harris Technologies et Israel Aerospace Industries (IAI). Leur présence donne une dimension particulièrement stratégique à cette édition, avec des acteurs couvrant aussi bien les drones et les systèmes de défense aérienne que les radars, les communications militaires et les technologies spatiales.

IAI devrait notamment profiter du salon pour présenter un portefeuille particulièrement large. L’industriel israélien annonce notamment le Heron MK II, drone destiné aux missions de renseignement, de surveillance et de collecte de données, ainsi que différentes technologies de défense aérienne et des solutions spatiales. Le groupe prévoit également de mettre en avant son architecture OPAL, conçue pour favoriser l’échange de données entre différentes plateformes dans un environnement de combat collaboratif.

Au-delà de l’exposition de matériels, la présence d’IAI pourrait aussi ouvrir la voie à des discussions industrielles. L’entreprise indique rechercher au Maroc et dans la région des possibilités de coopération locale, de collaboration industrielle, de partage de connaissances et de transfert de technologies.

Le salon réunira parallèlement plusieurs spécialistes des systèmes militaires. MBDA apportera son expertise dans les missiles et les systèmes d’armes complexes, tandis que General Atomics Aeronautical Systems renforcera le volet consacré aux systèmes aériens sans pilote. Bell représentera pour sa part le segment des hélicoptères, alors que Leonardo couvrira notamment les radars, les systèmes électroniques et les plateformes aériennes.

L3Harris élargira encore le spectre avec ses solutions dédiées aux communications militaires, aux capteurs, au renseignement, à la guerre électronique et aux systèmes de mission. D’autres acteurs comme Tata Advanced Systems et MKU apporteront respectivement leurs compétences dans les plateformes et systèmes aéronautiques et de défense, ainsi que dans la protection balistique et certaines technologies anti-drones.

La présence de Safran souligne également le caractère transversal du rendez-vous. Le groupe français intervient dans l’aéronautique, mais sa branche Safran Electronics & Defense développe aussi des équipements militaires dans l’optronique, la navigation et l’électronique de défense.

Cette diversité confirme que le Marrakech Air Show ne se limite plus à une vitrine aéronautique. Le salon rassemble désormais plusieurs segments d’une industrie de défense de plus en plus technologique, allant des drones et missiles aux capteurs, aux systèmes électroniques, à la protection des forces et aux applications spatiales.

L’édition 2026 s’inscrit dans la continuité d’une dynamique déjà visible lors du précédent rendez-vous. En 2024, le Marrakech Air Show avait réuni 194 exposants et près de 30.000 visiteurs, avec la participation de groupes tels qu’Airbus, Lockheed Martin, Safran, Thales, Embraer, CATIC et Tata Advanced Systems. L’arrivée annoncée de nouveaux spécialistes des drones, des missiles et des systèmes de défense devrait encore renforcer la dimension industrielle du salon marocain.