Gamescom 2026 : le Maroc accélère pour imposer son industrie du gaming à l’international

Le Maroc veut désormais jouer dans la cour internationale du jeu vidéo. Pour la première fois, le Royaume participe officiellement à Gamescom, qui se tient du 26 au 30 août à Cologne, en Allemagne. Cette présence marque une nouvelle étape dans les efforts déployés pour faire émerger une filière nationale capable de se connecter aux grands marchés mondiaux.

Le dispositif marocain repose sur un pavillon national porté par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Onze studios marocains de développement de jeux vidéo prennent part à cette première représentation officielle.

À Cologne, l’objectif est avant tout de mettre les compétences marocaines face aux professionnels internationaux. Les studios présents disposent d’une vitrine pour présenter leurs productions, mais aussi pour rencontrer des éditeurs, des investisseurs et d’autres entreprises du secteur. L’ambition est de transformer ces rencontres en opportunités commerciales et en partenariats susceptibles d’accompagner leur développement à l’étranger.

Cette stratégie répond à un enjeu essentiel pour les jeunes entreprises du gaming : accéder aux réseaux internationaux. La participation à un événement de l’envergure de Gamescom permet aux acteurs marocains de sortir du seul cadre national et de se confronter directement aux standards, aux attentes et aux opportunités d’un marché mondial particulièrement concurrentiel.

Pour l’AMDIE, cette présence doit également contribuer à accélérer l’internationalisation des entreprises marocaines et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales du jeu vidéo. Le pavillon national constitue ainsi autant un espace de promotion qu’un outil de prospection pour les studios participants.

Le Maroc peut déjà s’appuyer sur une dynamique nationale en construction. Organisé en mai dernier, le Morocco Gaming Expo 2026 avait attiré plus de 80.000 visiteurs et réuni des participants issus de 24 pays. L’événement avait également compté 100 exposants marocains et 48 investisseurs internationaux, illustrant l’intérêt croissant porté au développement de cette industrie dans le Royaume.

La présence à Gamescom vient prolonger cette dynamique sur le terrain international. Après avoir renforcé les initiatives destinées à structurer son écosystème local, le Maroc cherche désormais à donner davantage de visibilité à ses studios et à favoriser leur accès aux marchés étrangers.

Pour les entreprises présentes à Cologne, le véritable enjeu commence donc au-delà du salon : identifier les bons partenaires, attirer des investisseurs et faire émerger des collaborations capables de transformer le potentiel marocain du gaming en activité internationale durable.