KIOTI dévoile sa nouvelle série de tracteurs compacts CK40

KIOTI Tractor a présenté sa nouvelle gamme de tracteurs compacts CK40, une série conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs résidentiels, agricoles et commerciaux recherchant des équipements polyvalents et performants dans un format compact.

Cette annonce intervient alors que la marque célèbre ses 40 années de présence dans le secteur des équipements agricoles et utilitaires. La nouvelle série CK40 vise à offrir les capacités d’un tracteur de grande taille tout en conservant une maniabilité adaptée aux travaux quotidiens et à l’entretien des propriétés.

Le constructeur met en avant des performances renforcées pour des tâches variées telles que la tonte, les travaux de chargement, le déneigement ou encore l’entretien général des terrains. Les nouveaux modèles intègrent notamment une capacité de levage améliorée, des performances hydrauliques optimisées ainsi qu’un essieu avant renforcé destiné à accroître la stabilité et la durabilité de l’équipement.

Sur le plan du design, la série CK40 adopte une nouvelle calandre avant et des phares LED destinés à améliorer la visibilité et la sécurité lors des opérations sur les chantiers ou les exploitations agricoles.

KIOTI Tractor équipe également tous les modèles d’un écran LCD couleur de 10,25 pouces offrant une interface numérique modernisée. Les tracteurs embarquent un moteur diesel KIOTI Stage V à trois cylindres et prennent en charge plusieurs équipements simultanément, notamment les chargeurs, tondeuses centrales et pelles rétro.

Parmi les fonctionnalités annoncées figurent également un joystick ergonomique, des systèmes d’attache rapide, un siège à suspension haut de gamme ainsi qu’une compatibilité avec la plateforme télématique KIOTI Connect permettant de suivre en temps réel les données et diagnostics de la machine via une application mobile.

Les versions cabine bénéficient en plus d’un système audio Bluetooth, d’un système de climatisation et d’une caméra de recul destinée à faciliter les manœuvres dans les espaces restreints.

Selon Joel Hicks, responsable de la gamme produits chez KIOTI Tractor, cette nouvelle série a été pensée pour offrir davantage de confort, de polyvalence et de technologie aux utilisateurs confrontés à des tâches quotidiennes exigeantes.