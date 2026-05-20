Royal Caribbean s’associe à Affirm pour faciliter le paiement des croisières

Royal Caribbean étend son partenariat avec Affirm afin de proposer de nouvelles solutions de paiement flexibles aux voyageurs du Royaume-Uni et du Canada. Cette collaboration permettra désormais aux clients de réserver leurs croisières en plusieurs versements, sans frais cachés ni intérêts composés.

L’annonce intervient à l’approche de la saison estivale, alors que de nombreux voyageurs préparent leurs vacances en Méditerranée, dans les Caraïbes ou vers d’autres destinations proposées par le groupe de croisières. Grâce à cette nouvelle option, les clients approuvés pourront répartir le coût total de leur réservation en paiements mensuels plus accessibles.

Selon Kara Wallace, directrice marketing de Royal Caribbean, cette initiative vise à offrir davantage de flexibilité aux voyageurs souhaitant réserver des expériences premium tout en maîtrisant leur budget.

Le système de paiement développé par Affirm permet aux utilisateurs de connaître immédiatement le montant total de leur achat ainsi que les modalités de remboursement, sans frais de retard ni coûts supplémentaires imprévus.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’accord déjà mis en place entre les deux entreprises aux États-Unis, où la collaboration a été renouvelée après des résultats jugés positifs.

Wayne Pommen, directeur des revenus chez Affirm, estime que cette solution permet de simplifier l’organisation financière des voyages tout en offrant davantage de transparence aux consommateurs.

L’entreprise précise également que les achats liés au voyage effectués via son réseau ont progressé de 29 % au premier trimestre 2026 par rapport à l’année précédente, illustrant la forte demande pour les solutions de paiement fractionné dans le secteur du tourisme.