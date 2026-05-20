Soutien massif aux travailleurs des centres de soins en grève au Canada

La mobilisation autour de la grève des travailleurs des centres de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse prend de l’ampleur. Plus de 7.500 habitants ont partagé leurs « histoires de soins » sur la plateforme storiesofcare.ca afin de soutenir les employés du secteur qui réclament de meilleures conditions salariales et un salaire décent.

Le mouvement, mené par le Canadian Union of Public Employees (CUPE), concerne actuellement plus de 30 sections syndicales réparties dans toute la province. Certains employés sont en grève depuis près de six semaines pour dénoncer les faibles rémunérations et les difficultés croissantes de recrutement et de rétention du personnel dans les établissements de soins de longue durée.

Christa Sweeney, présidente du comité des soins communautaires et de longue durée du syndicat, estime que le soutien massif de la population démontre que les citoyens reconnaissent l’importance du travail accompli quotidiennement auprès des personnes âgées.

De nombreux témoignages publiés sur la plateforme dénoncent notamment le sous-effectif chronique dans les établissements de soins et les difficultés financières rencontrées par les employés. Plusieurs travailleurs affirment devoir cumuler plusieurs emplois pour couvrir leurs dépenses courantes malgré des conditions de travail jugées éprouvantes.

Des proches de résidents évoquent également des situations de surcharge dans les maisons de retraite, estimant que le manque de personnel affecte directement la qualité des soins et la dignité des personnes âgées.

Selon les résultats d’un récent sondage relayé dans le communiqué, 91 % des répondants considèrent que les travailleurs des soins de longue durée méritent un salaire viable, tandis que 71 % soutiennent le mouvement de grève en cours. Seuls 22 % jugent acceptable l’offre actuellement proposée par le gouvernement provincial.

Au total, plus de 3.300 travailleurs affiliés au Canadian Union of Public Employees participent actuellement à ce mouvement social à travers 34 sections syndicales dans la province canadienne.