Datamaran renforce sa plateforme IA dédiée à la gouvernance et aux enjeux ESG

La société Datamaran a annoncé une importante mise à jour de sa plateforme « Datamaran Core », une solution alimentée par l’intelligence artificielle destinée à aider les entreprises à mieux intégrer les enjeux non financiers dans leur stratégie et leur gouvernance.

Basée entre New York et Londres, l’entreprise explique que les nouvelles exigences réglementaires et les attentes croissantes des investisseurs poussent désormais les organisations à renforcer leur capacité à identifier et suivre les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La plateforme vise notamment à accompagner les entreprises dans leur préparation aux nouvelles normes européennes de reporting, dont la directive CSRD.

Selon Marjella Lecourt-Alma, cette nouvelle version permet aux entreprises de surveiller de manière continue les risques émergents et les opportunités grâce à une approche davantage structurée, automatisée et basée sur les données.

Parmi les principales nouveautés annoncées figurent un système de surveillance dynamique des signaux externes, une matrice évolutive d’analyse des attentes des parties prenantes, ainsi qu’une architecture de collaboration renforcée permettant d’intégrer les retours des différents départements de l’entreprise.

La plateforme intègre également de nouvelles fonctionnalités d’analyse comparative basées sur les rapports vérifiés des entreprises soumises à la CSRD, ainsi que des recommandations générées par intelligence artificielle afin d’aider les organisations à identifier les risques, impacts et opportunités potentiellement sous-évalués ou absents de leurs rapports.

Datamaran affirme que sa technologie s’appuie désormais sur les données de plus de 10.000 entreprises, des sources réglementaires couvrant plus de 190 territoires ainsi que des contenus issus des médias internationaux. L’objectif est de permettre aux groupes internationaux de renforcer leur gouvernance, leur conformité réglementaire et leur stratégie ESG dans un environnement en constante évolution.