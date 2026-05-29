Le Canada négocie l’acquisition des avions GlobalEye de Saab

Le gouvernement canadien accélère la modernisation de ses capacités militaires. Le Premier ministre Mark Carney a annoncé l’ouverture de négociations avec le groupe suédois Saab en vue de l’acquisition du système de surveillance aérienne GlobalEye, une plateforme de détection avancée destinée à renforcer la sécurité du territoire canadien et le soutien aux opérations de l’OTAN et du NORAD.

Présentée lors du salon CANSEC à Ottawa, cette initiative s’inscrit dans une transformation plus large du système d’approvisionnement militaire du Canada. Ottawa estime que ce programme pourrait soutenir près de 3 000 emplois dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’ingénierie, des technologies et des métiers spécialisés à travers le pays.

Le projet repose sur le GlobalEye de Saab, un appareil de surveillance capable de détecter et de suivre en temps réel des menaces aériennes, terrestres et maritimes sur plusieurs centaines de kilomètres. Le système est basé sur le jet d’affaires Bombardier Global 6500, conçu au Canada, qui sera transformé en plateforme de surveillance de haute technologie.

Selon le gouvernement canadien, une part importante de la production liée à ce programme sera réalisée sur le territoire national au cours des quinze prochaines années. Ottawa entend ainsi renforcer son industrie de défense tout en développant son autonomie stratégique face à un environnement international jugé de plus en plus instable.

Parallèlement à cette acquisition, le Canada a dévoilé plusieurs mesures destinées à soutenir son industrie militaire. Les nouvelles dispositions visent notamment à encourager les investissements dans la recherche et développement, favoriser la participation des entreprises canadiennes aux contrats de défense et accélérer les procédures administratives pour les industriels du secteur.

Cette annonce intervient alors que le Canada augmente progressivement ses dépenses militaires afin de respecter les engagements pris au sein de l’OTAN. Le gouvernement affirme vouloir bâtir une base industrielle de défense plus robuste, capable de répondre aux besoins de sécurité du pays tout en générant des retombées économiques durables.