Québec déploiera 66 nouveaux radars photo dans les écoles et zones de chantier

Le gouvernement du Québec accélère le déploiement de radars photo mobiles afin de renforcer la sécurité routière dans les zones sensibles. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a confirmé l’acquisition de 66 nouveaux appareils qui seront progressivement installés sur les routes québécoises au cours des deux prochaines années.

Les dix premiers radars doivent être livrés dès l’automne dans le cadre d’un contrat de 43 millions de dollars attribué aux entreprises GardaWorld et Idemia. L’accord prévoit également l’entretien des équipements pendant six ans.

Avec cette nouvelle commande, le Québec prévoit quasiment quadrupler son parc de radars mobiles, qui compte actuellement 22 unités, en complément des 30 radars fixes déjà déployés sur le territoire. Les autorités souhaitent concentrer ces nouveaux équipements dans les zones scolaires et les chantiers routiers afin de mieux protéger les usagers les plus vulnérables, notamment les enfants et les travailleurs.

Le choix des emplacements sera effectué en coordination avec les municipalités et les corps policiers locaux, dont la Sûreté du Québec. Les autorités souhaitent également étendre progressivement la couverture des radars à l’ensemble des régions québécoises, alors que leur présence reste aujourd’hui principalement concentrée dans les grands centres urbains.

Le ministère des Transports ambitionne à plus long terme de déployer plus de 250 radars photo fixes et mobiles sur l’ensemble du réseau routier québécois afin de réduire les excès de vitesse et améliorer la sécurité sur les routes de la province.