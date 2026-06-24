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Geely accélère son expansion avec deux nouvelles implantations au Maroc

Par Rédaction

Le constructeur automobile chinois Geely poursuit le renforcement de son réseau au Maroc avec l’ouverture simultanée de deux nouveaux sites à Casablanca et Oujda. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie de développement de la marque, qui cherche à se rapprocher davantage des automobilistes à travers les différentes régions du Royaume.

Dans l’Oriental, Geely s’implante désormais à Oujda grâce à un partenariat avec Evocar Motors. Le nouveau complexe regroupe un showroom, des espaces commerciaux et un atelier après-vente, offrant aux clients un service complet dans une région où la marque n’était pas encore présente.

À Casablanca, Geely a choisi le quartier de Beauséjour pour installer un nouveau showroom destiné à présenter l’ensemble de sa gamme. Les visiteurs pourront y découvrir les modèles thermiques, hybrides rechargeables ainsi que les véhicules 100% électriques commercialisés sur le marché marocain.

Cette double inauguration intervient alors que la marque renforce progressivement sa présence dans le Royaume. Le marché automobile marocain attire de plus en plus de constructeurs asiatiques, notamment grâce à la croissance de la demande pour les véhicules électrifiés et à l’évolution des attentes des consommateurs en matière de mobilité.

L’expansion du réseau de distribution constitue un levier essentiel pour les marques automobiles souhaitant gagner des parts de marché. Au-delà de la vente de véhicules, la proximité géographique permet également d’améliorer la qualité du service après-vente, un critère devenu déterminant dans les décisions d’achat des clients.

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