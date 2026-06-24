ASMEX : Sonia Mezzour prend les commandes de l’organisation des exportateurs marocains

L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) entame une nouvelle étape de son développement avec l’élection de Sonia Mezzour à sa présidence. Ce changement intervient dans un contexte marqué par l’évolution rapide du commerce mondial et par la nécessité pour les entreprises marocaines de renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

La nouvelle présidente succède à Hassan Sentissi El Idrissi, qui a dirigé l’organisation pendant plus d’une décennie. Cette transition ouvre un nouveau cycle pour l’association, appelée à accompagner les exportateurs marocains face aux transformations économiques, réglementaires et environnementales qui redessinent les échanges internationaux.

Avant son élection, Sonia Mezzour occupait les fonctions de vice-présidente de l’ASMEX et présidait la commission dédiée au financement, à l’assurance et à la veille stratégique. Son parcours dans les domaines de la finance, de l’investissement, de l’énergie et du commerce international lui confère une solide expérience des enjeux liés à l’exportation.

Parmi les priorités de son mandat figurent l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises exportatrices, le renforcement des outils d’intelligence économique ainsi que le développement de solutions adaptées aux nouveaux défis du commerce international. L’objectif affiché est également de rapprocher davantage l’ASMEX des opérateurs économiques et de renforcer son rôle d’accompagnement sur le terrain.

Cette nouvelle gouvernance intervient alors que le Maroc cherche à consolider sa position comme plateforme d’exportation vers l’Afrique, l’Europe et d’autres marchés stratégiques. Les exportations constituent aujourd’hui un levier majeur de croissance pour l’économie nationale, notamment dans des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables.

Avec l’arrivée de Sonia Mezzour à sa tête, l’ASMEX entend accélérer sa transformation et renforcer son action en faveur du rayonnement international des entreprises marocaines, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.