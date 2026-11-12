Canada : les francophones auront davantage de chances d’immigrer d’ici 2029

Le Canada prépare une nouvelle étape de sa politique migratoire. Ottawa prévoit d’accueillir 380.000 nouveaux résidents permanents chaque année entre 2027 et 2029. Mais au-delà de la stabilité des quotas, une évolution retient particulièrement l’attention : la progression des admissions francophones dans les provinces situées en dehors du Québec. Une orientation qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux candidats marocains.

Le gouvernement canadien ambitionne de porter à 12 % la proportion de francophones admis hors Québec en 2029. Cette part devrait atteindre 9,5 % en 2027, puis 10,5 % en 2028. L’objectif final représente environ 40.200 admissions francophones sur une année.

Cette stratégie concerne directement les candidats marocains maîtrisant le français. Le Maroc dispose d’un important vivier de diplômés et de professionnels francophones susceptibles de répondre aux besoins du marché du travail canadien. Selon le recensement de 2021, le Québec comptait déjà 68.865 immigrants nés au Maroc.

Toutefois, parler français ne garantit pas l’obtention d’un visa permanent. Les candidats devront toujours satisfaire aux critères des programmes d’immigration. Les qualifications professionnelles, l’expérience, les diplômes et les compétences linguistiques resteront déterminants.

L’immigration économique constituera le principal pilier du nouveau dispositif. Elle représentera 64,4 % des admissions permanentes, soit 244.700 personnes par an. Ottawa entend ainsi attirer des travailleurs capables de répondre aux pénuries de personnel dans plusieurs secteurs.

En parallèle, le Canada prévoit 370.000 nouvelles arrivées temporaires chaque année. Ce contingent comprend 220.000 travailleurs étrangers et 150.000 étudiants internationaux. Ces autorisations ne donnent cependant aucun accès automatique à la résidence permanente.

Une mesure exceptionnelle devrait également faciliter le traitement des dossiers de personnes déjà installées au Canada. En 2027, Ottawa prévoit d’accélérer l’examen des demandes concernant jusqu’à 200.000 personnes. Le dispositif pourrait inclure 100.000 travailleurs et les membres de leurs familles, ainsi que 100.000 personnes relevant de considérations humanitaires.

Le gouvernement souhaite par ailleurs mieux répartir les immigrants sur l’ensemble du territoire. Les programmes destinés aux candidats des provinces et aux régions de l’Atlantique devraient prendre davantage d’importance. Le Programme d’immigration des communautés rurales sera également pérennisé pour répondre aux besoins des territoires confrontés à des difficultés de recrutement.

Cette politique d’ouverture s’accompagne néanmoins d’un renforcement des contrôles. Les autorités canadiennes prévoient des sanctions financières plus lourdes contre les intermédiaires qui enfreignent la réglementation. Les pénalités cumulées peuvent atteindre 10,6 millions de dirhams. Cette mesure vise notamment les conseils rémunérés non autorisés et les pratiques frauduleuses.

Pour les candidats marocains, le nouveau plan invite à élargir les recherches au-delà du Québec. Les provinces francophones ou bilingues pourraient offrir de nouvelles possibilités d’installation professionnelle. Le choix de la région et l’adéquation du profil avec les besoins locaux seront essentiels pour maximiser les chances de sélection.