Canada-Maroc : où acheter les billets du huitième de finale

La qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 suscite un vif engouement chez les supporters. Opposés au Canada le 4 juillet au NRG Stadium de Houston, les Lions de l’Atlas évolueront devant une enceinte qui devrait afficher complet.

Les billets vendus lors des différentes phases de commercialisation de la FIFA ont été largement écoulés. Les dernières places encore disponibles sont proposées selon le principe du premier arrivé, premier servi via les canaux officiels, tandis que la plateforme de revente de la FIFA permet également aux supporters d’acheter des billets revendus dans un cadre sécurisé.

Face à la forte demande, de nombreux supporters se tournent également vers les plateformes spécialisées dans la revente de billets. Les prix y évoluent en fonction de la disponibilité et de l’intérêt suscité par la rencontre.

Pour ce huitième de finale, les tarifs officiels s’échelonnent entre 240 et 640 dollars selon les catégories de places. Sur le marché de la revente, les prix peuvent toutefois être nettement plus élevés en raison de l’affluence attendue autour de cette affiche.

Ce duel opposera deux sélections en pleine confiance. Le Canada s’est qualifié après une victoire face à l’Afrique du Sud, tandis que le Maroc a éliminé les Pays-Bas au terme d’une séance de tirs au but pleine de suspense.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Lions de l’Atlas s’étaient alors imposés 2-1, un succès qui avait lancé leur parcours historique jusqu’aux demi-finales.

Le rendez-vous est fixé au samedi 4 juillet à Houston, où le vainqueur décrochera son billet pour les quarts de finale du Mondial 2026.