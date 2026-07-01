Maroc : la taxation des géants du numérique entre dans une nouvelle ère

Le Maroc franchit une étape importante dans la régulation de l’économie numérique avec la mise en œuvre d’un nouveau dispositif fiscal destiné aux grandes plateformes internationales. Depuis le 11 juin 2026, les fournisseurs étrangers de services numériques opérant sur le marché marocain sont désormais soumis à des obligations déclaratives et au paiement de la TVA sur les revenus réalisés dans le Royaume.

Cette réforme concerne notamment des plateformes mondialement utilisées telles que Meta, Google, Netflix, Spotify, Airbnb, Uber, TikTok ou encore X. Désormais, ces opérateurs devront s’enregistrer auprès de la Direction générale des impôts via la plateforme SIMPL, déclarer trimestriellement leur chiffre d’affaires réalisé au Maroc et s’acquitter de la TVA correspondante.

Cette évolution répond à une problématique de longue date. Alors que les entreprises marocaines supportaient pleinement la fiscalité nationale, les grandes plateformes étrangères pouvaient générer des revenus importants grâce aux annonceurs et consommateurs marocains sans être soumises au même régime fiscal. Cette situation créait une distorsion de concurrence au détriment des acteurs locaux des médias, de la publicité et des services numériques.

Le marché marocain représente aujourd’hui un potentiel considérable. Plus de 23 millions de Marocains utilisent les réseaux sociaux, tandis que la publicité digitale continue de progresser dans les budgets marketing des entreprises. Une part importante des investissements publicitaires est dirigée vers les plateformes internationales, entraînant des sorties de devises et limitant les retombées pour l’économie nationale.

Au-delà des recettes fiscales, cette réforme poursuit plusieurs objectifs stratégiques. Elle vise à rétablir une concurrence plus équitable entre les entreprises marocaines et les géants du numérique, à renforcer la souveraineté économique du Royaume et à mieux encadrer les flux financiers générés par l’économie digitale. Plusieurs experts estiment également qu’elle favorisera le développement d’un écosystème numérique plus équilibré au profit des startups, des médias et des fournisseurs de services locaux.

Le dispositif s’inscrit dans les standards internationaux inspirés des recommandations de l’OCDE et rejoint les pratiques déjà adoptées dans de nombreux pays. Les estimations évoquent des recettes fiscales potentielles comprises entre 500 millions et un milliard de dirhams par an, tout en offrant à l’administration fiscale de nouveaux outils pour suivre les activités numériques réalisées sur le territoire marocain.

La réussite de cette réforme dépendra toutefois de la capacité des autorités à assurer un contrôle efficace des opérations numériques et à adapter leurs infrastructures technologiques aux nouvelles réalités de l’économie digitale. Le renforcement des outils de traçabilité et de traitement des données apparaît ainsi comme l’un des principaux défis pour garantir l’application effective de cette nouvelle fiscalité au Maroc.