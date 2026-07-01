Maroc-Canada : les espaces laissés par les Canadiens peuvent faire la différence

Les Lions de l’Atlas abordent leur huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada avec un adversaire réputé pour son intensité offensive. Derrière cette capacité à multiplier les occasions, les statistiques des dernières rencontres canadiennes mettent toutefois en évidence plusieurs secteurs que le Maroc pourrait exploiter.

Le Canada s’appuie sur un jeu très porté vers les couloirs. Les latéraux participent constamment aux attaques et alimentent la surface en centres pour leurs attaquants. Cette approche permet de créer un important volume offensif, mais elle laisse également des espaces dans le dos des défenseurs lorsque l’équipe perd le ballon.

Pour les hommes de Walid Regragui, la clé pourrait résider dans la qualité des transitions. Une récupération suivie d’une relance rapide vers les ailes ou dans les intervalles pourrait mettre en difficulté une défense canadienne souvent très avancée.

Les chiffres des derniers matchs confirment cette identité offensive. Face au Qatar, le Canada a largement dominé avec un nombre élevé de tirs, de centres et de corners. Contre la Suisse, malgré une production offensive importante, les Canadiens se sont inclinés. Face à l’Afrique du Sud, ils se sont imposés sur la plus petite des marges malgré une domination territoriale.

Ces rencontres montrent qu’un bloc bien organisé peut contenir les offensives canadiennes avant de profiter des espaces laissés lors des montées des latéraux. Les renversements de jeu rapides et les appels dans le dos de la défense pourraient ainsi constituer l’une des principales armes marocaines.

Autre élément à surveiller : les phases arrêtées. Le Canada obtient régulièrement un nombre élevé de corners grâce à son jeu offensif. En contrepartie, plusieurs joueurs se projettent simultanément vers l’avant, laissant parfois des possibilités de contre-attaque après une récupération défensive.

Le milieu de terrain représente également un secteur stratégique. Stephen Eustáquio joue un rôle central dans l’organisation du jeu canadien. Lorsqu’il peut distribuer librement le ballon, son équipe gagne en fluidité. À l’inverse, lorsqu’il est contraint de défendre ou de reculer, le Canada perd une partie de sa maîtrise.

Les statistiques révèlent également une équipe qui défend avec beaucoup d’agressivité. Cette intensité peut offrir au Maroc des coups francs intéressants si les Lions de l’Atlas parviennent à éliminer le premier rideau de pressing grâce à des combinaisons rapides et des prises de balle entre les lignes.

Le huitième de finale devrait ainsi opposer deux styles différents : une sélection canadienne tournée vers l’offensive et un Maroc capable de faire très mal en transition. Si les Lions de l’Atlas parviennent à résister aux vagues offensives tout en exploitant les espaces laissés sur les côtés, ils disposeront de sérieux arguments pour poursuivre leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.