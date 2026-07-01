Royal Air Maroc déploie un pont aérien inédit vers Houston pour les supporters marocains

À l’occasion du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada, Royal Air Maroc renforce son dispositif exceptionnel en mettant en place un important programme de vols spéciaux à destination de Houston afin d’accompagner les supporters des Lions de l’Atlas.

Pour répondre à la forte demande, la compagnie nationale opérera 12 vols directs entre Casablanca et Houston, offrant plus de 3.000 sièges. Cette liaison marque une étape importante puisque Houston est desservie pour la première fois par Royal Air Maroc dans le cadre de cette opération exceptionnelle.

Les billets sont commercialisés au tarif unique de 10.000 dirhams TTC en classe économique pour un aller-retour. La compagnie précise que ces billets ne sont ni modifiables ni remboursables. Les réservations sont ouvertes depuis ce mercredi 1er juillet dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que via la plateforme de réservation dédiée.

Cette initiative intervient après la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale, obtenue à l’issue de leur victoire contre les Pays-Bas. Les supporters marocains auront désormais la possibilité de rejoindre Houston pour assister à la rencontre face au Canada, programmée le 4 juillet.

En tant que transporteur officiel de l’équipe nationale, Royal Air Maroc indique avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens opérationnels, techniques et commerciaux afin d’assurer le succès de cette opération et de permettre au plus grand nombre de passionnés de soutenir la sélection marocaine dans cette nouvelle étape de son parcours mondial.

Avec cette nouvelle programmation, la compagnie confirme son rôle de partenaire majeur du football marocain et accompagne l’engouement exceptionnel suscité par les performances des Lions de l’Atlas lors de cette Coupe du monde 2026.