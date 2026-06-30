Oracle accélère ses investissements dans l’intelligence artificielle au Maroc

Oracle poursuit le renforcement de sa présence au Maroc avec l’ouverture d’un deuxième centre de recherche et développement (R&D), cette fois à Agadir. Cette nouvelle implantation illustre la volonté du groupe technologique de faire du Royaume une base stratégique pour le développement de solutions cloud et d’intelligence artificielle destinées aux marchés internationaux.

Après l’inauguration récente de son premier hub de R&D à Casablanca, l’entreprise étend son dispositif en misant sur le potentiel technologique du Maroc et sur la qualité de ses compétences dans les métiers du numérique.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, ainsi que de plusieurs responsables gouvernementaux et dirigeants d’Oracle. Les autorités ont salué cette nouvelle étape, qui confirme l’attractivité du Maroc pour les investissements à forte valeur technologique.

Le nouveau centre d’Agadir concentrera ses activités sur plusieurs domaines stratégiques, notamment les infrastructures Oracle Cloud, les applications intégrant l’intelligence artificielle, les plateformes de données ainsi que des solutions numériques destinées à différents secteurs d’activité.

Au-delà du développement technologique, cette implantation devrait créer de nouvelles opportunités pour les ingénieurs, développeurs et chercheurs marocains, tout en renforçant les synergies avec le centre déjà opérationnel à Casablanca.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie du Royaume visant à consolider son positionnement comme hub régional de l’innovation, capable d’attirer les grands acteurs mondiaux des technologies avancées et de soutenir le développement d’un écosystème numérique compétitif.