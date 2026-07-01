Mondial 2026 : l’arrêt spectaculaire de Bounou entre déjà dans la légende

Le gardien des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a une nouvelle fois marqué l’histoire du football lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas. Son arrêt décisif pendant la séance des tirs au but a retenu l’attention des observateurs par son exécution inhabituelle, au point d’être déjà présenté comme une nouvelle référence technique.

Au moment d’affronter le tir de Crysencio Summerville, le portier marocain a choisi de rester sur ses appuis au lieu de plonger immédiatement. Cette prise de risque lui a permis de repousser le ballon et d’offrir au Maroc sa qualification après une séance remportée 3 tirs au but à 2.

Cette intervention vient couronner une prestation remarquable de Bounou, dont la présence dans les buts avait déjà perturbé plusieurs tireurs néerlandais. La pression exercée par le gardien marocain a notamment conduit Justin Kluivert et Jurriën Timber à manquer leurs tentatives.

Des spécialistes du poste saluent une approche particulièrement audacieuse. En restant debout jusqu’au dernier instant, le gardien conserve une meilleure couverture de la partie supérieure du but, tout en obligeant le tireur à prendre sa décision sous une forte pression psychologique. Cette technique exige toutefois un excellent sens de l’anticipation et une parfaite lecture des intentions de l’adversaire.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Bounou utilise cette méthode. Le gardien marocain avait déjà surpris un adversaire lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations grâce à une intervention reposant sur le même principe.

Pour plusieurs entraîneurs spécialisés, cette parade restera un geste d’exception plutôt qu’une révolution tactique. Face à des tireurs capables d’attendre le mouvement du gardien avant de frapper, cette stratégie comporte un niveau de risque particulièrement élevé et ne peut être utilisée qu’avec un timing parfait.

Quoi qu’il en soit, cette intervention spectaculaire renforce encore davantage le statut de Yassine Bounou comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux des tirs au but. Son sang-froid et sa capacité à innover dans les moments les plus décisifs continuent de jouer un rôle majeur dans le parcours des Lions de l’Atlas lors de cette Coupe du monde 2026.