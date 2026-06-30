Montréal renforce ses aides pour lutter contre la perte de logement

La Ville de Montréal annonce un nouveau renforcement de ses actions destinées à prévenir la perte de logement des personnes les plus vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte pression sur le marché immobilier et de hausse des besoins en matière d’accompagnement social.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada doit présenter un investissement supplémentaire consacré à ce dispositif lors d’une conférence de presse organisée avec Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville. La présidente-directrice générale de la Maison du Père, Jaëlle Begarin, prendra également part à cette annonce.

À travers ce financement, l’administration municipale entend renforcer les mécanismes de prévention afin d’éviter que des ménages en difficulté ne perdent leur logement. L’objectif est d’agir en amont en soutenant les organismes et les structures qui accompagnent quotidiennement les personnes exposées au risque d’itinérance.

Cette nouvelle enveloppe vient compléter les différentes mesures déjà engagées par la Ville de Montréal pour améliorer l’accès au logement et soutenir les populations les plus fragiles face aux défis du coût de la vie et de la crise du logement.

En multipliant les investissements dans le logement social et les programmes de prévention, la municipalité souhaite limiter les expulsions, favoriser le maintien dans le logement et renforcer le filet de sécurité destiné aux personnes en situation de précarité.