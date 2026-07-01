Québec : un investissement de près de 30 millions de dollars pour 70 logements destinés aux aînés

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec le gouvernement du Canada, la Ville de Blainville et l’organisme Manoir Blainville II, a lancé la construction d’un nouveau complexe résidentiel de 70 logements sociaux et abordables destiné aux personnes âgées autonomes. Ce projet représente un investissement global de plus de 29,6 millions de dollars.

Le futur Manoir Blainville II vise à répondre à la demande croissante en logements adaptés pour les aînés tout en leur permettant de demeurer à proximité de leur famille et de leur communauté. Les travaux marquent une nouvelle étape dans la politique québécoise visant à accroître l’offre de logements accessibles pour les populations les plus vulnérables.

Le financement du projet repose sur une mobilisation conjointe des différents partenaires publics. La Société d’habitation du Québec apporte une contribution de près de 13,4 millions de dollars dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec, financé notamment grâce à l’entente entre les gouvernements du Québec et du Canada sur le Fonds pour accélérer la construction de logements. De son côté, la Ville de Blainville participe au projet à hauteur de plus de 4,8 millions de dollars.

Le programme prévoit également un soutien financier aux futurs résidents. Quarante-trois logements bénéficieront du Programme de supplément au loyer Québec, permettant aux occupants de consacrer seulement 25 % de leurs revenus au paiement du loyer. Cette aide est financée à 90 % par la Société d’habitation du Québec et à 10 % par la municipalité.

Les autorités québécoises soulignent que cette réalisation répond au vieillissement de la population et à la nécessité de développer des milieux de vie favorisant l’autonomie, la sécurité et la qualité de vie des personnes âgées. Le projet entend également lutter contre l’isolement en proposant un environnement intégré au cœur de la communauté locale.

L’opération illustre la volonté des différents niveaux de gouvernement de renforcer l’offre de logements sociaux et abordables tout en accélérant la réalisation de nouveaux projets résidentiels. Au-delà de la construction de 70 appartements, les promoteurs mettent en avant la création d’un cadre de vie adapté aux besoins des aînés et pensé pour favoriser leur maintien à domicile dans les meilleures conditions.