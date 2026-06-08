ARCHEX célèbre 50 ans d’expertise dans les grands salons internationaux

Depuis un demi-siècle, ARCHEX accompagne les entreprises dans leur conquête des marchés internationaux à travers les plus grands salons professionnels du monde. Basée à Montréal, la société marque son 50e anniversaire en mettant en avant une expertise développée au fil des décennies dans la conception d’espaces d’exposition et d’expériences immersives destinées à renforcer la visibilité des marques.

Dans un contexte où les événements professionnels sont devenus de véritables plateformes de développement commercial, ARCHEX s’est spécialisée dans la création de stands sur mesure, de boutiques éphémères et d’environnements de marque conçus pour attirer l’attention et favoriser les opportunités d’affaires. L’entreprise intervient à toutes les étapes d’un projet, de la conception à l’installation, en passant par la logistique et la coordination sur site.

Présente dans plus de 70 pays grâce à un vaste réseau de partenaires, la société québécoise accompagne des entreprises souhaitant renforcer leur présence lors de rendez-vous majeurs organisés notamment en Amérique du Nord et en Europe. Cette expertise lui a permis de collaborer avec plusieurs organisations et groupes de premier plan dans des secteurs variés.

Selon Anik Forest, les salons professionnels ont profondément évolué ces dernières années. Les entreprises recherchent désormais des expériences capables de créer un impact durable auprès des visiteurs, au-delà de la simple présentation de produits ou services. Cette évolution a conduit ARCHEX à développer une approche centrée sur l’expérience, le positionnement de marque et la performance commerciale.

L’entreprise a notamment participé à la réalisation de projets pour des organisations telles que Investissement Québec, Olymel, Montoni, Chevrolet et The North Face. Plusieurs de ses réalisations ont également été récompensées lors d’événements internationaux dédiés au design d’exposition.

Aujourd’hui dirigée par les sœurs Anik Forest et Stéphanie Forest, l’entreprise entend profiter de cet anniversaire pour valoriser les parcours entrepreneuriaux et les projets créatifs qui ont marqué son histoire. L’objectif est également de rappeler l’importance des salons professionnels comme leviers de croissance pour les entreprises souhaitant développer leur présence à l’international.