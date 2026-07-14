XPENG P7+ arrive au Maroc avec une autonomie de 530 km

Le constructeur chinois XPENG poursuit son développement au Maroc avec le lancement de la P7+, une grande berline 100 % électrique commercialisée par Smeia. Présenté à Casablanca avant un premier essai routier jusqu’à Skhirat, ce nouveau modèle entend séduire les automobilistes à la recherche d’un véhicule premium combinant autonomie, technologies embarquées et recharge ultra-rapide.

Proposée au prix de 540.000 dirhams, la XPENG P7+ se distingue dans un marché largement dominé par les SUV. La marque mise sur une silhouette de grande berline, associée à un empattement de trois mètres qui favorise aussi bien l’habitabilité que les performances aérodynamiques, un élément essentiel pour optimiser l’efficacité énergétique.

L’espace intérieur constitue l’un des principaux atouts du véhicule. Le coffre offre une capacité de 725 litres, extensible à 2.221 litres une fois les sièges arrière rabattus. L’habitacle intègre également 35 espaces de rangement, tandis que les passagers profitent de sièges en cuir Nappa chauffants, ventilés et massants, d’un toit panoramique ainsi que d’un système de réduction active du bruit destiné à améliorer le confort lors des longs trajets.

La planche de bord est dominée par un écran tactile de 15,6 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Une application mobile permet également de contrôler à distance plusieurs fonctions du véhicule, renforçant l’expérience connectée proposée par la marque. La berline embarque par ailleurs quatorze systèmes avancés d’aide à la conduite, parmi lesquels le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, le freinage d’urgence automatique et l’assistance au stationnement.

Sous le capot, la P7+ est équipée d’un moteur électrique de 313 chevaux développant 450 Nm de couple. Cette configuration permet un passage de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h. Alimentée par une batterie LFP de 74,9 kWh, la berline affiche une autonomie pouvant atteindre 530 kilomètres selon le cycle WLTP, avec une consommation homologuée de 16,4 kWh aux 100 kilomètres.

L’un des arguments majeurs du modèle réside dans son architecture électrique de 800 volts. Compatible avec une puissance de recharge pouvant atteindre 446 kW en courant continu, la P7+ est capable de récupérer de 10 à 80 % de batterie en seulement douze minutes dans des conditions optimales. Elle prend également en charge la recharge triphasée en courant alternatif ainsi que la fonction V2L, qui permet d’alimenter des appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.

Lors des premiers essais organisés entre Casablanca et Skhirat, la berline a mis en avant une conduite silencieuse, des accélérations progressives et un confort orienté vers les longs trajets. Grâce à son châssis doté d’une suspension avant à double triangulation et d’un train arrière multibras, la P7+ privilégie la stabilité et le bien-être des occupants plutôt qu’une conduite sportive.