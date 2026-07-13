Maroc : la population atteindra 43,3 millions d’habitants d’ici 2060

Le Maroc comptera environ 43,3 millions d’habitants à l’horizon 2060, contre 36,8 millions en 2024, selon les nouvelles projections démographiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Si la population continuera d’augmenter, son rythme de croissance devrait ralentir progressivement jusqu’à devenir quasiment nul au cours des prochaines décennies.

Ces prévisions reposent sur les données du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024. Elles prennent en compte l’évolution de la fécondité, de la mortalité ainsi que des migrations, selon trois scénarios d’évolution, le scénario médian étant considéré comme le plus probable.

L’un des principaux changements attendus concerne la répartition de la population. L’urbanisation poursuivra sa progression avec près de 32,5 millions de personnes vivant en ville en 2060, soit environ trois habitants sur quatre. À l’inverse, la population rurale devrait diminuer pour s’établir à 10,8 millions.

Cette évolution renforcera les besoins en logements, en transports, en infrastructures et en services publics dans les grands centres urbains. Elle souligne également l’importance de soutenir les territoires ruraux afin de réduire les disparités régionales et de freiner l’exode vers les villes.

Les projections annoncent également une baisse continue du nombre d’enfants. Les effectifs du préscolaire devraient reculer de 23,8 %, tandis que ceux de l’enseignement primaire diminueraient de 27 %. Cette tendance pourrait conduire à une adaptation de la carte scolaire et à une réorientation des investissements vers l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Dans le même temps, la population en âge de travailler continuera de progresser, atteignant près de 25 millions de personnes en 2060. Cette hausse concernera principalement les espaces urbains, où les défis liés à l’emploi et à l’intégration économique devraient rester importants.

Le vieillissement de la population constitue toutefois la transformation la plus marquante des prochaines décennies. Le nombre de Marocains âgés de 60 ans et plus passerait d’environ 5 millions en 2024 à près de 10,9 millions en 2060. Cette catégorie représenterait alors près d’un quart de la population nationale.

Selon le HCP, cette évolution nécessitera une adaptation des politiques publiques, notamment en matière de santé, de retraites, de protection sociale et de prise en charge de la dépendance. Les projections mettent également en évidence la nécessité d’anticiper les besoins futurs afin d’accompagner les mutations démographiques du Maroc tout en assurant un développement économique et social durable.