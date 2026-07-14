Québec investit 1,7 million de dollars pour transformer un ancien site en parc riverain

Le gouvernement du Québec poursuit ses investissements dans la réhabilitation des terrains contaminés avec l’octroi d’une aide financière de 1,7 million de dollars au Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent. Cette enveloppe permettra de réaliser les travaux de décontamination des sols nécessaires à la création d’un futur parc riverain accessible aux élèves et au grand public.

Prévu pour l’exercice financier 2026-2027, le chantier porte sur la gestion et le traitement des sols contaminés afin de préparer le terrain à un vaste projet d’aménagement tourné vers le fleuve Saint-Laurent et la rivière Etchemin.

Le futur parc a pour ambition de transformer ce site en un espace naturel dédié aux loisirs, à l’éducation et à la détente. Le projet comprend notamment une promenade surplombant le fleuve, des berges renaturalisées, des espaces pédagogiques en plein air, une plage naturelle ainsi qu’un parcours d’environ un kilomètre ponctué de zones de rassemblement, d’observation et de repos.

L’aide financière provient du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État, un mécanisme destiné à soutenir des projets favorisant le développement durable et la restauration des milieux naturels. Les autorités québécoises estiment que cette initiative contribuera à redonner une nouvelle vocation à un terrain auparavant contaminé tout en améliorant l’accès des citoyens aux espaces verts.

Le coût global du projet est évalué à 7,1 millions de dollars. Son développement mobilise plusieurs partenaires institutionnels et locaux, notamment la Ville de Lévis, dans le cadre d’une campagne de financement. Le projet avait déjà bénéficié d’un soutien public de plus de 187.000 dollars via un programme consacré aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Les responsables du projet soulignent que ce futur parc offrira un nouvel espace de vie à la communauté, favorisant les activités de plein air, les rencontres citoyennes et la sensibilisation à l’environnement. Les élèves du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent pourront également profiter de ce cadre naturel comme espace d’apprentissage en complément de leurs activités scolaires.