Mondial 2026 : le Maroc s’incline, mais confirme son statut parmi l’élite mondiale

L’aventure du Maroc à la Coupe du monde 2026 s’est achevée en quarts de finale après une défaite 2-0 face à la France. Malgré cette élimination, les Lions de l’Atlas quittent la compétition avec un parcours qui confirme les progrès du football marocain et son installation durable parmi les meilleures sélections de la planète.

Face à l’un des grands favoris du tournoi, les hommes de Mohammed Ouahbi ont livré une prestation courageuse et disciplinée. Solides défensivement, ils ont longtemps contenu les attaques françaises grâce à une organisation rigoureuse et à un Yassine Bounou encore une fois décisif dans ses cages.

Le gardien marocain a notamment marqué les esprits en repoussant un penalty de Kylian Mbappé en première période avant de multiplier les interventions déterminantes. Cette performance a permis au Maroc de rester dans la course jusqu’à la pause, alors que les Lions de l’Atlas cherchaient également à créer le danger grâce aux initiatives d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Azzedine Ounahi.

Au retour des vestiaires, la sélection nationale a tenté de se montrer plus entreprenante offensivement. Mais la France a fini par faire la différence grâce à Mbappé, auteur de l’ouverture du score à l’heure de jeu, avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise quelques minutes plus tard pour envoyer les Bleus en demi-finales.

Cette défaite ne doit toutefois pas masquer le remarquable parcours réalisé par le Maroc durant le tournoi. Après une phase de groupes maîtrisée, les Lions de l’Atlas ont éliminé les Pays-Bas puis le Canada pour atteindre les quarts de finale, démontrant une nouvelle fois leur capacité à rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Quatre ans après l’exploit historique du Mondial 2022 au Qatar, cette campagne confirme que les performances marocaines ne relèvent plus de l’exception. La sélection nationale poursuit sa progression, portée par une génération ambitieuse et compétitive, qui nourrit désormais de grandes attentes pour les prochaines échéances internationales.