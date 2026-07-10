Maroc : un nouveau passeport biométrique bientôt déployé

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses documents de voyage. Le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret ouvrant la voie à une nouvelle génération de passeports biométriques, conçus pour offrir un niveau de sécurité supérieur et répondre aux standards internationaux les plus récents.

Présentée par le ministère de l’Intérieur, cette réforme vise à renforcer la protection du passeport marocain contre les risques de fraude, de falsification et d’usurpation d’identité. Le futur document intégrera ainsi des dispositifs de sécurité plus avancés tout en mettant davantage en valeur les différentes composantes de l’identité nationale.

À l’issue du Conseil de gouvernement, le porte-parole de l’exécutif, Mustapha Baitas, a indiqué que cette évolution s’inscrit dans la volonté d’adapter le passeport marocain aux nouvelles exigences internationales applicables aux documents officiels de voyage.

Le texte adopté actualise le cadre réglementaire en vigueur depuis l’introduction du passeport biométrique en 2008. Il permettra de définir les caractéristiques techniques du nouveau modèle ainsi que les conditions de sa délivrance.

Les modalités pratiques seront précisées dans un arrêté conjoint du ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Ce document fixera notamment les procédures administratives, les formalités de demande et les règles d’émission du nouveau passeport biométrique.

Les autorités ont toutefois assuré que cette réforme n’entraînera aucune démarche immédiate pour les citoyens. Les passeports biométriques actuellement en circulation resteront valables jusqu’à leur date d’expiration. Le remplacement s’effectuera progressivement, uniquement lors du renouvellement du document, afin de garantir une transition fluide sans perturber les voyageurs.