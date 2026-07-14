Four Seasons Marrakech mise sur l’excellence avec l’arrivée de Jean-Denis Rieubland

Le Four Seasons Resort Marrakech ouvre un nouveau chapitre de son histoire culinaire en confiant la direction de ses cuisines à Jean-Denis Rieubland. Sacré Meilleur Ouvrier de France et fort d’un parcours dans plusieurs établissements étoilés, le chef aura pour mission de développer l’ensemble de l’offre gastronomique du palace.

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie du resort visant à renforcer son positionnement parmi les références de l’hôtellerie de luxe au Maroc. Avec plus de deux décennies d’expérience au sein du groupe Four Seasons et dans la haute gastronomie, Jean-Denis Rieubland apportera sa vision aux différents concepts de restauration de l’établissement.

Natif d’Agen, le chef s’est formé au Lycée Paul Augier de Nice avant d’intégrer des maisons prestigieuses comme La Tour d’Argent à Paris, Le Carlton à Cannes, Le Mas Candille à Mougins ou encore La Villa Florentine à Lyon. Son parcours l’a ensuite conduit dans plusieurs grandes villes internationales, de Moscou à Dubaï, en passant par Chicago, Istanbul, Abu Dhabi, Miami et Saint-Pétersbourg.

Entré chez Four Seasons en 2004 au Domaine de Terre Blanche, il s’est ensuite illustré à la tête des cuisines du Negresco à Nice, où il a conservé pendant plus de dix ans deux étoiles au Guide Michelin. Il a également participé à l’ouverture du Royal Champagne Hotel & Spa, récompensé d’une étoile Michelin dès sa première année d’activité.

Récompensé du titre de Meilleur Ouvrier de France en 2007, Jean-Denis Rieubland défend une cuisine où la technique reste au service du produit. Son approche privilégie les ingrédients de qualité, les saveurs équilibrées et une exécution précise, tout en laissant une place importante à l’émotion et à la créativité.

À Marrakech, il prendra la responsabilité de l’ensemble des restaurants du resort, notamment Zest Rooftop Lounge, Quattro Restaurant & Bar, Azzera Restaurant & Bar et Inara Restaurant & Lounge. Il supervisera également les expériences gastronomiques proposées aux clients, des petits-déjeuners aux réceptions privées, en passant par les événements organisés au sein de l’établissement.

Le chef entend mettre à l’honneur les produits de saison et les richesses du terroir marocain, en les associant à son savoir-faire acquis dans les plus grandes cuisines. Cette démarche vise à proposer une expérience gastronomique fidèle à l’identité du Four Seasons Resort Marrakech tout en accompagnant l’évolution de la scène culinaire de la ville.