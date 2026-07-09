Tourisme au Maroc : la priorité passe désormais de la quantité à la qualité

Après avoir atteint plus rapidement que prévu ses objectifs en matière de fréquentation touristique, le Maroc ouvre un nouveau chapitre dans le développement de son secteur. L’ambition n’est plus seulement d’accueillir davantage de visiteurs, mais de générer une plus forte valeur économique tout en répartissant les bénéfices du tourisme sur l’ensemble des régions du Royaume.

Le Maroc a enregistré une année 2025 exceptionnelle avec 19,8 millions de touristes internationaux, dépassant largement l’objectif fixé pour 2026 dans la feuille de route nationale du tourisme. Cette progression s’est également traduite par une hausse des recettes de voyage, qui ont atteint 138,1 milliards de dirhams, confirmant le rôle moteur du secteur dans l’économie nationale.

Au-delà des performances en matière de fréquentation, le tourisme représente désormais un levier majeur de croissance. Le secteur contribue à plus de 7 % du produit intérieur brut du Maroc, soutient près de 900.000 emplois directs et constitue l’un des principaux moteurs des exportations de services du Royaume.

Face à ces résultats, les autorités orientent désormais leur stratégie vers une montée en gamme de l’offre touristique. L’objectif consiste à améliorer la qualité des services, prolonger la durée moyenne des séjours et encourager une hausse des dépenses réalisées par les visiteurs plutôt que de rechercher uniquement une augmentation du nombre d’arrivées.

Cette évolution passe également par une meilleure répartition des flux touristiques. Le développement de nouvelles destinations régionales doit permettre de valoriser davantage les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales du Maroc, tout en réduisant la concentration des visiteurs dans les destinations historiques.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) souligne que la stratégie marocaine s’appuie sur une offre structurée autour de plusieurs filières touristiques et sur des contrats régionaux destinés à adapter les projets aux spécificités de chaque territoire. Cette approche vise à renforcer l’implication des collectivités locales et des acteurs du secteur dans le développement touristique.

Parallèlement, plusieurs programmes nationaux encouragent les investissements dans l’hébergement, les activités d’animation et la modernisation des entreprises touristiques. La digitalisation, l’amélioration de l’expérience client et le renforcement de la compétitivité figurent parmi les principaux axes de cette transformation.

Le développement des compétences constitue également un chantier prioritaire. Des initiatives dédiées à la formation et à la qualification des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme accompagneront la création de nouveaux centres d’excellence afin de répondre aux besoins croissants du secteur.

Avec ces nouvelles orientations, le Maroc cherche désormais à consolider son statut de destination touristique de premier plan en privilégiant un modèle fondé sur la qualité, l’innovation, la durabilité et la création de valeur pour les entreprises comme pour les territoires.